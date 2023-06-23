Восстановлением Шебекина занимаются 30 строительных бригад; оценкой повреждений — более 450 специалистов

В восстановительных работах в жилфонде города Шебекино Белгородской области, пострадавшего от масштабных украинских обстрелов в начале июня, участвуют около 30 строительных бригад. Об этом сообщили в администрации Шебекинского городского округа.

«Более 450 специалистов из разных муниципалитетов проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья»,— добавили там.

В жилом фонде специалисты закрывают тепловой контур, ремонтируют кровли и фасады. Подрядчики замеряют оконные блоки для изготовления новых стеклопакетов, а на некоторых объектах уже приступили к остеклению. На зданиях пенсионного фонда и поликлиники демонтируют пострадавший керамогранит. На центральной площади ремонтируют перголу, пострадавшую при обстрелах.

Что происходит в Черноземье 23 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин