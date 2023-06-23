Суд повторно оштрафовал Максима Каца за отсутствие маркировки иноагента

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Максима Каца (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента (ст. 4 19.34 КоАП) Это следует из базы московских судов. Представителей Максима Каца на суде не было, сам он проживает за пределами России.
Максим Кац (признан иностранным агентом)
Фото: Иван Петров, Коммерсантъ
Максим Кац рассказал «Медиазоне» (признана иностранным агентом), что пока не знает сумму штрафа. Издание отмечает, что штраф вынесен за отсутствие маркировки в постах в Telegram.
В декабре 2022 года Хорошевский суд оштрафовал Максима Каца по аналогичной статье на 15 тыс. руб. Из постановления суда следовало, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки в четырех постах в Telegram-канале и видео на YouTube.
Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время кампании выборов мэра Москвы в 2013 году. С 2020-го активно ведет YouTube-канал. После начала специальной военной операции на Украине он публично раскритиковал действия российских властей и уехал из России.
Минюст внес его в реестр иностранных агентов в июле 2022-го. С 29 октября того же года он объявлен в федеральный розыск. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).