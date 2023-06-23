Суд повторно оштрафовал Максима Каца за отсутствие маркировки иноагента

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Максима Каца (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента (ст. 4 19.34 КоАП) Это следует из базы московских судов. Представителей Максима Каца на суде не было, сам он проживает за пределами России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кац (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Максим Кац рассказал «Медиазоне» (признана иностранным агентом), что пока не знает сумму штрафа. Издание отмечает, что штраф вынесен за отсутствие маркировки в постах в Telegram.

В декабре 2022 года Хорошевский суд оштрафовал Максима Каца по аналогичной статье на 15 тыс. руб. Из постановления суда следовало, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки в четырех постах в Telegram-канале и видео на YouTube.

Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время кампании выборов мэра Москвы в 2013 году. С 2020-го активно ведет YouTube-канал. После начала специальной военной операции на Украине он публично раскритиковал действия российских властей и уехал из России.

Минюст внес его в реестр иностранных агентов в июле 2022-го. С 29 октября того же года он объявлен в федеральный розыск. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Лусине Баласян