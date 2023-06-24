Мотивы ушедших эпох

135 лет назад во Франции впервые была исполнена песня «Интернационал». Позже она служила гимном коммунистических движений и партий многих стран, а также государственным гимном РСФСР и СССР. О чем пелось в этом и других бывших гимнах разных стран — в материале «Ъ».
«Боже, царя храни»
«Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!»
Идея создания нового гимна Российской империи пришла Николаю I после его визита в Австрию и Пруссию в 1833 году. До этого музыкой отечественного гимна был напев гимна британского, который использовался с XVIII века многими европейскими державами, в том числе Россией. Для нового гимна музыку написал композитор Алексей Львов, а поэт Василий Жуковский подобрал стихи из стихотворения «Молитвы русского народа».
«Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!»
Гимн, состоявший всего из шести строк текста и 16 тактов мелодии, просуществовал до Февральской революции 1917 года. Советская Россия официально услышала его спустя почти десять лет в пьесе «Дни Турбиных», поставленной во МХАТе.
«Интернационал»
«Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов».
Текст «Интернационала» был написан французским революционером Эженом Потье в дни разгрома Парижской коммуны (1871) и первоначально пелся на мотив «Марсельезы». В 1910 году песня была принята как гимн международного социалистического движения. В переводе русского поэта Аркадия Коца в 1918 году она стала гимном РСФСР, затем СССР.
«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем».
В разные годы «Интернационал» был гимном Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской СФСР, Китайской Советской Республики. После утверждения нового государственного гимна СССР в 1944 году «Интернационал» стал официальным гимном ВКП(б). Сегодня песня является гимном партии КПРФ.
«Освободим Юг»
«Для освобождения Юга, мы начинаем наступление.
Уничтожим американских империалистов и страну торгашей».
В Республике Южный Вьетнам в 1975−1976 годах наряду с «Интернационалом» исполнялась песня «Освободим Юг», написанная композитором Лю Ху Фуоком в 1961 году под впечатлением от действий Вьетконга, направленных на воссоединение страны и отражение начинающейся агрессии США против Вьетнама.
«Воспрянь, храбрый народ Юга!
Воспрянем и прорвемся сквозь эту бурю!
Мы спасем Родину! Пожертвуем собой!»
Одна из самых популярных патриотических песен времен войны во Вьетнаме на протяжении года была официальным гимном Республики Южный Вьетнам до ее воссоединения с Северным в единую страну — Социалистическую Республику Вьетнам.
«Золотой кубок»
«Укрепим Золотую Чашу
под покровительством небес.
Народ и все живое веселятся и ликуют
в едином порыве радости,
правление Цин исполнено счастья».
Последняя китайская императорская династия Цин, правившая с ХVII века, обзавелась национальным гимном лишь во время своего заката, в 1911 году. Его разработкой занимался Церемониальный совет, собирая как древние национальные мотивы по всему Китаю, так и примеры зарубежной музыки. Автором слов стал философ и идеолог реформаторского движения Янь Фу.
«Истинная слава воссияла,
просторы Империи охраняются.
Небеса бесконечны,
моря безбрежны».
Цинское правительство утвердило национальный гимн 4 октября 1911 года, однако через шесть дней началось Учанское восстание, которое быстро переросло в революцию, привело к падению династии Цин и основанию Китайской Республики. На практике гимн так и не использовался.
«Алеет Восток»
«Алеет Восток, взошло Солнце,
В Китае появился Мао Цзэдун.
Он работает ради счастья народа,
Он — спаситель народа!»
Китайская революционная песня, написанная простым крестьянином в середине 1930-х годов, получила широкую популярность с началом «Культурной революции» в 1966 году, став фактическим гимном КНР. Прославляя основателя КНР Мао Цзэдуна, она стала одним из наиболее ярких примеров выражения его культа личности.
«Председатель Мао любит народ,
Он — наш вождь.
Чтобы строить новый Китай,
Он ведет нас вперед».
В 1970 году ее аккорды передавал с околоземной орбиты первый китайский спутник «Дунфан Хун-1». С началом политики реформ и открытости в Китае в 1970-х годах песня потеряла статус национального гимна, но осталась самой известной в мире песней про председателя Мао и до сих пор отбивается часами на Пекинском вокзале.
«Слава»
«Славься, наш благословитель!
Славься рай, земля — обитель,
Грузия сияй!
Славьтесь братство и единство!
И величие свободы,
И грузинскому народу
Слава на века!»
Песня, написанная грузинским композитором Константином Поцхверашвили, была государственным гимном Грузинской демократической республики с момента ее провозглашения в 1918 году до советизации страны и образования ССРГ в 1921 году, после чего была запрещена.
«Славься же, Отчизна наша!
Быть тебе светлей и краше —
Нашей жизни цель.
Славьтесь и любовь, и радость.
Все, кто жертвовал собою.
Светит истина зарею.
Истине ура!»
«Слава» вновь стала гимном Грузии спустя почти 70 лет, в 1990 году, когда парламент страны объявил о переходном периоде до восстановления независимости Грузии, изменив все государственные атрибуты Грузинской ССР на атрибуты Грузинской демократической республики. В 2004 году был утвержден новый гимн — песня «Свобода».
«Гей, славяне!»
«Гей, славяне, гей, славяне!
Будет вам свобода,
Если только ваше сердце
Бьется для народа».
Первоначально текст песни был написан словацким поэтом Самуилем Томашиком в 1834 году под названием «Гей, словаки!» и с тех пор использовался как гимн панславянского движения, а также считается вторым, неофициальным гимном словаков.
«Дал нам Бог язык особый —
Враг то разумеет:
Языка у нас вовеки
Вырвать не посмеет».
Впоследствии была переведена на множество славянских языков и была государственным гимном ряда балканских стран, в том числе: Первой Словацкой республики (1939−1945) и Союза Сербии и Черногории (2003−2006).
«Возрожденная из руин»
«Поднимаясь к новой жизни,
Побеждая зло и тьму,
Будем мы служить отчизне
И народу своему».
Государственный гимн Германской Демократической Республики, написанный немецким композитором Хансом Эйслером на стихи соотечественника Йоганнеса Бехера, был утвержден после образования республики в 1949 году и отменен в 1990 году в день объединения Германии.
«Если мы едины будем,
Все враги нам не страшны!
Мы стоим за мир, чтоб людям
Не терять своих детей
На полях
Войны».
Почти 20 лет, с 1970 по 1989 год, гимн исполнялся без слов, поскольку текст содержал упоминания о «единой Германии», тогда как политика ГДР была переориентирована на развитие двусторонних отношений с ФРГ. С началом мирной революции в ГДР, кульминацией которой стало падение Берлинской стены, гимн вновь стал исполняться со словами, став одним из символов объединения.
«Славное 17 апреля»
«Ярко-красная кровь была пролита по городам,
И над равниной Кампучии, нашей Родины,
Кровь наших добрых рабочих и крестьян
И наших ревкомбатантов, и женщин, и мужчин».
Эти строки начинали каждый трудовой день в Демократической Кампучии — государстве «красных кхмеров», существовавшем в период с 1975 до 1979 года на территории Камбоджи. Название гимна отсылает к победе сил Национального единого фронта Кампучии 17 апреля 1975 года в сражении за столицу страны, Пномпень.
«Их кровь зажгла суровый гнев и мужество,
Борьбу вести с великим героизмом.
В 17 апреля день, под революционным знаменем,
Их кровь освободила нас из рабства состояния».
Есть предположение, что часть гимна была написана самим Пол Потом, который связывал его рождение с рождением Демократической Кампучии и называл достоянием всего ее народа. Гимн был отменен в январе 1979 года, когда вторгшиеся в Кампучию вьетнамские войска отстранили от власти полпотовцев.
«Бог велик»
«Над всеми Бог! Над всеми Бог!
Он заговоры ведая бесчестных,
Осудит милостивей угнетенных.
Оружие и вера на земли защиту
И правды свет, сияющий в руке».
Название гимна также является текстом такбира — мусульманского призыва к молитве и сохранению веры, что на арабском звучит как «Аллаху Акбар». Первоначально текст и мелодия были написаны как боевая песня египетской армии во время Суэцкого кризиса в 1956 году.
«О, этот мир, смотри и внемли:
Несущий зависть, напал ворог,
Но правду отстою жизни ценой,
И умерев, возьму его с собой!
Скажи со мной! Скажи со мной:
Бог! Бог! Бог — выше каждого!
Выше любого на нас напавшего»
В 1972 году, спустя три года после прихода к власти в Ливии Муаммара Каддафи, песня стала государственным гимном страны и оставалась ею до гражданской войны 2011 года, в ходе которой Каддафи был свергнут и убит.