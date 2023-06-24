Мотивы ушедших эпох

«Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу нам!»

Идея создания нового гимна Российской империи пришла Николаю I после его визита в Австрию и Пруссию в 1833 году. До этого музыкой отечественного гимна был напев гимна британского, который использовался с XVIII века многими европейскими державами, в том числе Россией. Для нового гимна музыку написал композитор Алексей Львов, а поэт Василий Жуковский подобрал стихи из стихотворения «Молитвы русского народа».

«Царствуй на страх врагам,

Царь православный!

Боже, Царя храни!»

Гимн, состоявший всего из шести строк текста и 16 тактов мелодии, просуществовал до Февральской революции 1917 года. Советская Россия официально услышала его спустя почти десять лет в пьесе «Дни Турбиных», поставленной во МХАТе.