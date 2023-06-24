«Для Китая и части американских элит порознь выгоднее, чем вместе»

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Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Не подружатся. Идет стабилизация отношений на самой низкой точке их развития и отход — временный — от ряда «красных линий», до улучшения еще очень далеко. Отношения Китая с США дальше пойдут волнами — от улучшения торговых отношений до политической пикировки.

Пекин услышал лишь часть того, что хотел: Вашингтон продолжает придерживаться концепции «одного Китая», но при этом никаких обещаний прекратить прямые государственные отношения с Тайванем не прозвучало, равно как и сожаления по поводу визитов американских государственных деятелей в Тайбэй. Поэтому и Китай не стал восстанавливать отношения между военными ведомствами, прерванные после хамоватого визита Пелоси на Тайвань.

США, судя по всему, лишь немного «оттянулись» назад, чтобы чуть позже опять продолжить давить на Китай, а пока экономики стран действительно нуждаются друг в друге. Китай подчеркивает, что «не собирается сдвигать США с их позиции», пытаясь успокоить ключевых торговых партнеров.

Да, Китай не будет поставлять «летального оружия» в Россию — но он и раньше это заявлял. Вряд ли позиция «пророссийского нейтралитета» Китая изменится, так как Пекину важно показать, что отношения с дружескими странами не подтверждены конъюнктурным изменениям — а это, в свою очередь, важно для поддержания устойчивых отношений со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, которые очень внимательно наблюдают за политическим поведением Китая.

Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Между США и Китаем есть ось взаимодействия, причем весьма своеобразная. Она сочетает противостояние двух государств, на которое у нас обращают большее внимание, и серьезную взаимозависимость, которая почему-то уходит на второй план. Главный вопрос — чего больше: взаимозависимости или противостояния, и в этом процессе есть нюансы саморегулирования американо-китайской конфронтации.

Еще один нюанс состоит в том, что Китай проводит политику, которая исключает конфронтационные моменты, и он склонен решать проблемы, не обостряя ситуацию, тем более не нагнетая ее до военного противостояния. Хотя, нужно отметить, у страны уже есть и эти инструменты. Но Китай уверен, что ему нужен мир, чтобы развиваться дальше.

Василий Михеев, научный руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований, академик РАН:

— Пока это восстановление каналов связи, и ждать больших прорывов не стоит. Я бы скорее говорил о том, что происходит смена политики с декаплинга, то есть полного разделения, который обеим сторонам совершенно не выгоден, на дерискинг, то есть уменьшение рисков. Противоречия между США и Китаем очень глубокие, поэтому конфликт будет очень долгим. Тем для конфликта очень много, и они очень разнообразны. Это экономические темы, например конкуренция за рынки высоких технологий, и политическая — Тайвань.

К тому же Си Цзиньпин сильно обиделся на руководство США и лично на Байдена. Поводом послужила история с воздушными шарами. И если до этого Си говорил об улучшении отношений с США, то после он впервые стал лично критиковать Штаты. Но визит Блинкена — важный шаг, Си принял его, переговоры продолжались семь часов. За это время можно обсудить очень многое.

Юрий Тавровский, руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

— Ни о какой дружбе и речи быть не может. Противоречия у них антагонистические. Есть анекдот. К Сталину в 1920-е годы пришел журналист и спросил, почему у двух коммунистов, Сталина и Троцкого, антагонистические противоречия. Сталин ответил, что антагонистических противоречий у них нет, есть только расхождения по аграрному вопросу. Какие, спросил журналист. «Товарищ Троцкий хочет меня первым в землю закопать, а я его»,— ответил Сталин.

Америка не может смириться, что ее позициям и ее превосходству Китай представляет реальную угрозу. А Китай — подобно героине Льюиса Кэрролла — не может съесть печеньку и стать маленьким. Китай догоняет и уже обгоняет США в росте по многим параметрам. Плоды поездки Блинкена — это возобновление механизмов обсуждения двусторонних отношений по проблемам экологии, торговли и гуманитарных обменов. Достичь подобного по военным вопросам не удалось. Телефонистка в Пекине просто не соединяет Байдена с Си Цзиньпином.

Александр Асафов, политолог:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Это поддержание контактов, а не дружба. Визиты высших чиновников Госдепа — достаточно традиционная история, особенно, когда нет продвижений и удобных для американцев решений стандартными методами дипломатии. Человеческие отношения между геополитическими акторами невозможны. Ни подружиться, ни поссориться, ни обидеться они не могут.

Заключить какие-то договоренности антироссийского содержания они тоже не могут, так как между ними не решены основные сложности в геоэкономическом противостоянии. Должен пройти очень серьезный процесс сближения, на который пока нет даже намеков. Как сказала китайская сторона, эти отношения находятся в самом низу. Противостояние Китаю именно в экономическом плане — один из ключевых тезисов избирательной кампании Байдена, менять который он не собирается.

Дмитрий Дробницкий, политолог-американист:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

— Ни о какой дружбе речи не идет. Да и что получат обе стороны от того, что поладят? Для Китая и значительной части американских элит порознь гораздо выгоднее, чем вместе. Оснований, чтобы думать, что США и Китай помирятся, нет. Также нужно учитывать, что нынешняя американская администрация расколота. Разговаривая с Блинкеном, ты не уверен, что это поддерживает Салливан, разговаривая с Салливаном, ты не уверен, что это поддержат люди из клана Обамы. Ну и как дружить? Дружить с шизофреником очень сложно. Так и быть, Блинкена приняли, но нынешний Вашингтон умеет все портить, поэтому охлаждение в дальнейшем будет продолжаться.

Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Скорее получится у США с Индией. И антикитайский фактор будет иметь большое значение. А с КНР в среднесрочной перспективе, может быть, удастся договориться о правилах игры и сосуществования. Китай очень четко прописан в стратегии США как враг-конкурент, который претендует на лидерское место Америки в мире. И предлагать Пекину даже партнерство Вашингтон не намерен. Такое возможно только после смены элит в США.

Эмоциональное высказывание Байдена, назвавшего Си Цзинпина диктатором, отразило и недовольство результатами переговоров Блинкена, и послужит в предвыборной борьбе, поскольку прозвучало на встрече со спонсорами Демпартии. А ужесточение риторики перекладывает на Китай ответственность за отсутствие успехов во внешней политике. Новые страхи в США связаны со стремительным ростом военной мощи КНР, вероятностью обогнать здесь Соединенные Штаты и неготовностью Пекина обсуждать соглашения по контролю и сокращению вооружений.

Американский бизнес лоббирует продолжение сотрудничества с Китаем, но политические элиты настроены на конфликт: заградительные тарифы и санкции нарастают, технологическое противостояние усиливается. В ответ Китай диверсифицирует свою торговлю. Но чем жестче Вашингтон давит на Пекин, тем лучше шансы Москвы торговаться с КНР. Как это получается у Индии, которая находит свой интерес в этих конфликтах.

Малек Дудаков, политолог-американист:

Фото: Соцсети Малека Дудакова

— Между Китаем и США имеются фундаментальные противоречия по самым разным вопросам. За счет одного визита Блинкена в Пекин их не решить. Ему не удалось уговорить китайскую сторону открыть прямой канал коммуникаций по военной линии, не говоря уже о том, что сохраняются противоречия с Тайванем. Сейчас на Западе многие заговорили о разрядке в отношениях между ними. Но я не уверен, что даже это получится. 2024 год в США — активная фаза президентской гонки. У Байдена будут связаны руки, он не сможет пойти на серьезные уступки, поэтому отношения будут находиться в замороженном состоянии весь следующий год.

Николай Вавилов, китаевед-публицист (автор книг «Китайская власть» и «Некоронованные короли красного Китая»):

Фото: Кадр из видео Николая Вавилова

— Судя по заявлениям Байдена, который назвал Си Цзиньпина опозорившимся диктатором, американская сторона в истерике. Весь мир наблюдал картину унизительного приема Блинкена Си Цзиньпином, который даже не посадил его на равную сторону стола переговоров, а просто выслушал как отчет собственного чиновника. Китай достиг имиджевого превосходства, но при этом не стал абсолютным победителем в этой встрече. Перспективы отношений только негативные. Стороны надеются, что они хотя бы не будут деградировать дальше.

Сергей Костяев, преподаватель кафедры политологии и международных отношений Университета Делавэра (США):

Фото: Из личного архива Сергея Костяева

— Маловероятно. В США накопилось множество претензий к КНР, и они носят двухпартийный характер: промышленный шпионаж, сложности для американских компаний с выводом прибыли из КНР, нарушение прав человека в отношении мусульман-уйгуров, жителей Гонконга, возможное вторжение КНР в Тайвань. Стабилизирующим фактором пока является значительный объем торговых отношений между странами.

Майкл Бом, американский журналист, политический обозреватель:

Фото: Соцсети Майкла Бома

— Мне сложно представить прямо «дружбу» при сегодняшней жесткой конкуренции, противоречиях и опасениях друг друга. Но вместе с тем Блинкен хотел стабилизации ситуации, и, учитывая эту задачу, поездка завершилась более-менее удачно. Но Байден, к сожалению, явно не способствовал этому процессу, когда использовал слово «диктатор», которое звучит резко на любом языке. КНР сделает скидку, понимая, что это не официальное заявление Белого дома, а «смелое», неформальное высказывание в предвыборной кампании. Все-таки отношения с КНР не разрушены. Поэтому есть основание полагать, что можно стабилизировать американо-китайские отношения, чтобы избежать какого-то острого конфликта на Тайване или в другом месте. Пока складывается клубок, в котором КНР выгодно, чтобы США завязли в Украине, а России — чтобы Вашингтон не договорился с Пекином. Есть и еще проблема — высокомерие американской политической элиты по отношению к Китаю. Оно останется раздражающим фактором в двухсторонних отношениях КНР—США.

Группа «Прямая речь»