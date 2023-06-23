«Квадра» вложит 89 млн рублей в реконструкцию теплосети на улице Неделина в Липецке

АО «Квадра» планирует вложить 89 млн руб. в реконструкцию теплосети у остановки общественного транспорта «Бульвар Неделина» в Липецке. Об этом сообщил местный филиал компании. Планируется обновить 674 метра трубопровода.

В «Квадре» пояснили, что причиной стал износ участка, на котором с 2019 по 2021 год зафиксировали 12 повреждений.

«Благодаря модернизации повысится надежность теплоснабжения более 150 многоквартирных домов, в которых проживают почти 47 тысяч человек. Кроме того, от этого участка зависит теплоснабжение 24 социально значимых объектов, в том числе трех школ и двух детских садов»,— пояснил руководитель службы ремонта и техперевооружения липецкого филиала «Квадры» Дмитрий Кудилинский.

Всего в 2023 году филиал направит на обновление тепловых сетей и генерирующего оборудования более 1,5 млрд руб.

Алина Морозова

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