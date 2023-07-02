Через мясо к спорту

Wilson, один из самых известных производителей спорттоваров, была создана 110 лет назад. И тогда ничто не предвещало, что побочные продукты мясопереработки станут главным источником дохода компании, а сама марка Wilson будет ассоциироваться не со скотобойней, а с, пожалуй, самыми аристократическими видами спорта — теннисом и гольфом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бейсбольная перчатка производства компании Wilson

Фото: Chris Carlson / AP Бейсбольная перчатка производства компании Wilson

Фото: Chris Carlson / AP

Филиал мясокомбината

В 1913 году мясоперерабатывающая компания Sulzberger and Schwarzchild создала дочернюю компанию под названием Ashland Manufacturing Company. Ее целью был поиск всевозможных способов использования побочных продуктов мясопереработки — шкур, жил и т. д. Компания обосновалась в Чикаго, где ее штаб-квартира находится до сих пор.

Уже в 1914 году среди товаров Ashland Manufacturing Company были струны для музыкальных инструментов, хирургические нити — и, что более важно с точки зрения последующей истории компании, струны для теннисных ракеток. Довольно быстро компания стала производить и сами теннисные ракетки, а также спортивную обувь. А уже в 1915 году главой компании стал бизнесмен Томас Уилсон, который через год переименовал ее в Thomas E. Wilson Company. Нынешнее название — Wilson Sporting Goods Company — компания получила в 1931-м.

Сам Уилсон родился в 1868 году на ферме в окрестностях Лондона — правда, Лондона канадского, расположенного в провинции Онтарио. Его предки когда-то приехали в Канаду из Шотландии, а сам Уилсон довольно рано переехал в США. К моменту перехода в свою будущую компанию Уилсон более 25 лет работал в еще одной мясоперерабатывающей компании — Morris & Company, достигнув в 1913 году должности ее президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Wilson Sporting Goods Company получила свое название по фамилии главы компании Томаса Уилсона

Фото: Библиотеки Конгресса США Wilson Sporting Goods Company получила свое название по фамилии главы компании Томаса Уилсона

Фото: Библиотеки Конгресса США

Придя в Ashland Manufacturing Company, Уилсон почти сразу же выделил ее из Sulzberger and Schwarzchild и решил сконцентрироваться на спортивных товарах. Wilson известна прежде всего как производитель ракеток, мячей и других товаров для тенниса. Но она с самого начала производила спортивные товары для самых разных видов спорта — американского футбола, волейбола, баскетбола, бейсбола, гольфа.

Для расширения производства Уилсон почти сразу же купил несколько других компаний, в том числе производителя сумок для гольфа и текстильное производство для спортивной одежды. А после покупки Chicago Sporting Goods Company компания стала поставщиком формы и спортинвентаря для чикагского бейсбольного клуба Chicago Cubs. Такой стратегии — регулярной покупки специализированных компаний и интеграции их в свой бизнес — Wilson придерживалась и в дальнейшем.

Wilson очень быстро росла: к 1918 году ее продажи достигли отметки $1 млн, что очень много для компании, существовавшей всего пять лет.

Правда, в том же году сам Уилсон ушел из компании, деятельность которой он так удачно оживил, в более привычный ему мясоперерабатывающий бизнес — он стал руководить Sulzberger and Schwarzchild, переименованной к тому времени в Wilson & Co. Довольно тесные связи с этой компанией у Thomas E. Wilson Company сохранялись еще несколько десятилетий.

Законодатель моды

В 1920-е Wilson активно занимается не просто производством, но и усовершенствованиями. Она разрабатывает новые стандарты мяча для американского футбола и тубуса для теннисных мячей.

В тот же период компания создала консультативную группу из спортсменов — и обсуждала свои нововведения непосредственно с теми, кому предстояло их использовать. Это также стало одной из особенностей Wilson. На протяжении всей своей истории она постоянно консультируется со спортсменами, они помогали ей совершенствовать инвентарь и заодно неплохо рекламировали ее. Одним из тех, кто активно сотрудничал с Wilson и помогал ей в усовершенствовании продукции, был популярный в 1920-е годы тренер по американскому футболу Кнут Рокне.

Эти три способа развития — покупка специализированных компаний, тесное сотрудничество со спортсменами и стремление постоянно внедрять инновации и усовершенствовать спортивный инвентарь — были свойственны Wilson и в дальнейшем.

Если 1920-е были для Wilson прежде всего годами американского футбола, то 1930-е стали временем гольфа. Она регулярно представляла новые типы клюшек и мячей. В 1932 году она представила клюшку типа sand wedge, позволявшую эффективнее бить по мячу из песчаных препятствий. Сейчас это один из популярных типов клюшек. В целом 1930-е годы, несмотря на Великую депрессию, были для Wilson весьма успешными.

В 1941 году компания стала официальным спонсором Национальной футбольной лиги. И до сих пор Wilson производит мячи для важнейших матчей НФЛ. Позже компания станет официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги и важнейших теннисных турниров — U.S. Open и French Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Швейцарский теннисист Роджер Федерер играет матч против британца Энди Маррея теннисной ракеткой Wilson в 2010 году Фото: Alastair Grant / AP Бейсбольная перчатка Wilson Фото: Gene J. Puskar / AP Следующая фотография 1 / 2 Швейцарский теннисист Роджер Федерер играет матч против британца Энди Маррея теннисной ракеткой Wilson в 2010 году Фото: Alastair Grant / AP Бейсбольная перчатка Wilson Фото: Gene J. Puskar / AP

В годы Второй мировой войны Wilson временно переквалифицировалась на производство военной амуниции, а после 1945-го вернулась к спортивным товарам. К концу 1940-х у компании было 15 заводов и более 30 офисов продаж и складов в США.

Гольф и американский футбол оставались для Wilson очень важными, но именно тогда компания стала все популярнее в теннисе.

Немалую роль в этом сыграло сотрудничество с Джеком Креймером, одним из самых известных теннисистов своего времени. За 30 лет было продано больше 10 млн ракеток с его автографом.

Компания продолжала активно скупать конкурентов. В 1955-м Wilson купила одного из самых инновационных на тот момент производителей мячей для американского футбола Ohio-Kentucky Manufacturing. В 1963-м — производителя сумок для гольфа Masters Golf Bag Company и производителя теннисных ракеток Cortland Tennis Company. В 1964-м была совершена менее очевидная сделка: Wilson купила производителя игрушек Wonder Products Company. Производственные линии этой компании быстро были перепрофилированы на защитные щитки для футбола и бейсбола.

Желанная покупка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Wilson стала официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги

Фото: Phil Coale / AP Компания Wilson стала официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги

Фото: Phil Coale / AP

После этого саму Wilson стали регулярно перекупать. В 1967-м ее купил аэрокосмический конгломерат Ling-Temco-Vought. А уже в 1970 году компанию приобрела PepsiCo. Щедрые инвестиции PepsiCo позволили Wilson начать активное продвижение за пределы США. В числе прочего в спортивных костюмах Wilson выступала команда США на Олимпийских играх. Также в этот период компания заключила соглашения со многими американскими ритейлерами, так что ее товары появились в Target, Sportmart, Kmart, Sears.

Wilson продолжала активно сотрудничать со спортсменами: в 1980-е среди них были баскетболист Майкл Джордан и бейсболист Роджер Клеменс. Более десяти лет компания продавала по 1 млн мячей в год с подписью Майкла Джордана.

В 1985 году — новая сделка. Wilson перешла под контроль инвестфонда Westray Capital Corporation. А потом, не без помощи фонда, компания стала «дочкой» финского спортивного конгломерата Amer Sports. В него она входит и сейчас, оставаясь едва ли не самым известным (известнее даже, чем родительская компания) ее брендом. В эти годы дальнейшему распространению продукции Wilson помогла обширная сеть маркетинга и дистрибуции Amer Sports по всему миру. К началу 1990-х на Wilson приходилось 8,5% мирового рынка спортивных товаров.

Звезда Голливуда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Волейбольный мяч Wilson засветился в фильме «Изгой» Фото: Prop Store Том Хэнкс со своим «экранным партнером» мячом «Уилсоном» в фильме «Изгой» Фото: Twentieth Century Fox Следующая фотография 1 / 2 Волейбольный мяч Wilson засветился в фильме «Изгой» Фото: Prop Store Том Хэнкс со своим «экранным партнером» мячом «Уилсоном» в фильме «Изгой» Фото: Twentieth Century Fox

Бренд Wilson с характерной W к этому времени стал узнаваемым по всему миру. А в 2000 году волейбольный мяч Wilson стал одним из главных персонажей фильма «Изгой». «Уилсон» становится единственным собеседником главного героя, попавшего на необитаемый остров.

В последние годы Wilson остается довольно стабильной компанией с довольно стабильными доходами, хотя и без каких-то невероятных достижений. Притом компания продолжает экспериментировать. В 2021 году, когда многие магазины переходили в интернет, Wilson, до этого продававшая свои товары через сторонних ритейлеров, открыла первый собственный физический магазин. С тех пор сеть таких магазинов продолжает расширяться. Wilson позиционирует их как место не просто покупки, но и знакомства с ее товарами и историей компании, получения нового опыта и т. д.

В том же 2021 году Wilson запустила первую линейку не спортивной в строгом смысле слова, а повседневной одежды, хотя, конечно, в спортивном стиле. Компании по-прежнему не чужды и инновации — так, в марте она представила отпечатанный на 3D-принтере баскетбольный мяч, сконструированный таким образом, чтобы он не сдувался и его не нужно было специально накачивать.

Яна Рождественская