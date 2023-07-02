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Коммерсантъ FM
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Через мясо к спорту

Как был создан один из самых известных производителей спорттоваров в мире

Wilson, один из самых известных производителей спорттоваров, была создана 110 лет назад. И тогда ничто не предвещало, что побочные продукты мясопереработки станут главным источником дохода компании, а сама марка Wilson будет ассоциироваться не со скотобойней, а с, пожалуй, самыми аристократическими видами спорта — теннисом и гольфом.

Бейсбольная перчатка производства компании Wilson

Бейсбольная перчатка производства компании Wilson

Фото: Chris Carlson / AP

Бейсбольная перчатка производства компании Wilson

Фото: Chris Carlson / AP

Филиал мясокомбината

В 1913 году мясоперерабатывающая компания Sulzberger and Schwarzchild создала дочернюю компанию под названием Ashland Manufacturing Company. Ее целью был поиск всевозможных способов использования побочных продуктов мясопереработки — шкур, жил и т. д. Компания обосновалась в Чикаго, где ее штаб-квартира находится до сих пор.

Уже в 1914 году среди товаров Ashland Manufacturing Company были струны для музыкальных инструментов, хирургические нити — и, что более важно с точки зрения последующей истории компании, струны для теннисных ракеток. Довольно быстро компания стала производить и сами теннисные ракетки, а также спортивную обувь. А уже в 1915 году главой компании стал бизнесмен Томас Уилсон, который через год переименовал ее в Thomas E. Wilson Company. Нынешнее название — Wilson Sporting Goods Company — компания получила в 1931-м.

Сам Уилсон родился в 1868 году на ферме в окрестностях Лондона — правда, Лондона канадского, расположенного в провинции Онтарио. Его предки когда-то приехали в Канаду из Шотландии, а сам Уилсон довольно рано переехал в США. К моменту перехода в свою будущую компанию Уилсон более 25 лет работал в еще одной мясоперерабатывающей компании — Morris & Company, достигнув в 1913 году должности ее президента.

Wilson Sporting Goods Company получила свое название по фамилии главы компании Томаса Уилсона

Wilson Sporting Goods Company получила свое название по фамилии главы компании Томаса Уилсона

Фото: Библиотеки Конгресса США

Wilson Sporting Goods Company получила свое название по фамилии главы компании Томаса Уилсона

Фото: Библиотеки Конгресса США

Придя в Ashland Manufacturing Company, Уилсон почти сразу же выделил ее из Sulzberger and Schwarzchild и решил сконцентрироваться на спортивных товарах. Wilson известна прежде всего как производитель ракеток, мячей и других товаров для тенниса. Но она с самого начала производила спортивные товары для самых разных видов спорта — американского футбола, волейбола, баскетбола, бейсбола, гольфа.

Для расширения производства Уилсон почти сразу же купил несколько других компаний, в том числе производителя сумок для гольфа и текстильное производство для спортивной одежды. А после покупки Chicago Sporting Goods Company компания стала поставщиком формы и спортинвентаря для чикагского бейсбольного клуба Chicago Cubs. Такой стратегии — регулярной покупки специализированных компаний и интеграции их в свой бизнес — Wilson придерживалась и в дальнейшем.

Wilson очень быстро росла: к 1918 году ее продажи достигли отметки $1 млн, что очень много для компании, существовавшей всего пять лет.

Правда, в том же году сам Уилсон ушел из компании, деятельность которой он так удачно оживил, в более привычный ему мясоперерабатывающий бизнес — он стал руководить Sulzberger and Schwarzchild, переименованной к тому времени в Wilson & Co. Довольно тесные связи с этой компанией у Thomas E. Wilson Company сохранялись еще несколько десятилетий.

Законодатель моды

В 1920-е Wilson активно занимается не просто производством, но и усовершенствованиями. Она разрабатывает новые стандарты мяча для американского футбола и тубуса для теннисных мячей.

В тот же период компания создала консультативную группу из спортсменов — и обсуждала свои нововведения непосредственно с теми, кому предстояло их использовать. Это также стало одной из особенностей Wilson. На протяжении всей своей истории она постоянно консультируется со спортсменами, они помогали ей совершенствовать инвентарь и заодно неплохо рекламировали ее. Одним из тех, кто активно сотрудничал с Wilson и помогал ей в усовершенствовании продукции, был популярный в 1920-е годы тренер по американскому футболу Кнут Рокне.

Эти три способа развития — покупка специализированных компаний, тесное сотрудничество со спортсменами и стремление постоянно внедрять инновации и усовершенствовать спортивный инвентарь — были свойственны Wilson и в дальнейшем.

Если 1920-е были для Wilson прежде всего годами американского футбола, то 1930-е стали временем гольфа. Она регулярно представляла новые типы клюшек и мячей. В 1932 году она представила клюшку типа sand wedge, позволявшую эффективнее бить по мячу из песчаных препятствий. Сейчас это один из популярных типов клюшек. В целом 1930-е годы, несмотря на Великую депрессию, были для Wilson весьма успешными.

В 1941 году компания стала официальным спонсором Национальной футбольной лиги. И до сих пор Wilson производит мячи для важнейших матчей НФЛ. Позже компания станет официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги и важнейших теннисных турниров — U.S. Open и French Open.

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер играет матч против британца Энди Маррея теннисной ракеткой Wilson в 2010 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер играет матч против британца Энди Маррея теннисной ракеткой Wilson в 2010 году

Фото: Alastair Grant / AP

Бейсбольная перчатка Wilson

Бейсбольная перчатка Wilson

Фото: Gene J. Puskar / AP

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер играет матч против британца Энди Маррея теннисной ракеткой Wilson в 2010 году

Фото: Alastair Grant / AP

Бейсбольная перчатка Wilson

Фото: Gene J. Puskar / AP

В годы Второй мировой войны Wilson временно переквалифицировалась на производство военной амуниции, а после 1945-го вернулась к спортивным товарам. К концу 1940-х у компании было 15 заводов и более 30 офисов продаж и складов в США.

Гольф и американский футбол оставались для Wilson очень важными, но именно тогда компания стала все популярнее в теннисе.

Немалую роль в этом сыграло сотрудничество с Джеком Креймером, одним из самых известных теннисистов своего времени. За 30 лет было продано больше 10 млн ракеток с его автографом.

Компания продолжала активно скупать конкурентов. В 1955-м Wilson купила одного из самых инновационных на тот момент производителей мячей для американского футбола Ohio-Kentucky Manufacturing. В 1963-м — производителя сумок для гольфа Masters Golf Bag Company и производителя теннисных ракеток Cortland Tennis Company. В 1964-м была совершена менее очевидная сделка: Wilson купила производителя игрушек Wonder Products Company. Производственные линии этой компании быстро были перепрофилированы на защитные щитки для футбола и бейсбола.

Желанная покупка

Компания Wilson стала официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги

Компания Wilson стала официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги

Фото: Phil Coale / AP

Компания Wilson стала официальным поставщиком мячей для Национальной баскетбольной лиги

Фото: Phil Coale / AP

После этого саму Wilson стали регулярно перекупать. В 1967-м ее купил аэрокосмический конгломерат Ling-Temco-Vought. А уже в 1970 году компанию приобрела PepsiCo. Щедрые инвестиции PepsiCo позволили Wilson начать активное продвижение за пределы США. В числе прочего в спортивных костюмах Wilson выступала команда США на Олимпийских играх. Также в этот период компания заключила соглашения со многими американскими ритейлерами, так что ее товары появились в Target, Sportmart, Kmart, Sears.

Wilson продолжала активно сотрудничать со спортсменами: в 1980-е среди них были баскетболист Майкл Джордан и бейсболист Роджер Клеменс. Более десяти лет компания продавала по 1 млн мячей в год с подписью Майкла Джордана.

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В 1985 году — новая сделка. Wilson перешла под контроль инвестфонда Westray Capital Corporation. А потом, не без помощи фонда, компания стала «дочкой» финского спортивного конгломерата Amer Sports. В него она входит и сейчас, оставаясь едва ли не самым известным (известнее даже, чем родительская компания) ее брендом. В эти годы дальнейшему распространению продукции Wilson помогла обширная сеть маркетинга и дистрибуции Amer Sports по всему миру. К началу 1990-х на Wilson приходилось 8,5% мирового рынка спортивных товаров.

Звезда Голливуда

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Волейбольный мяч Wilson засветился в фильме «Изгой»

Волейбольный мяч Wilson засветился в фильме «Изгой»

Фото: Prop Store

Том Хэнкс со своим «экранным партнером» мячом «Уилсоном» в фильме «Изгой»

Том Хэнкс со своим «экранным партнером» мячом «Уилсоном» в фильме «Изгой»

Фото: Twentieth Century Fox

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Волейбольный мяч Wilson засветился в фильме «Изгой»

Фото: Prop Store

Том Хэнкс со своим «экранным партнером» мячом «Уилсоном» в фильме «Изгой»

Фото: Twentieth Century Fox

Бренд Wilson с характерной W к этому времени стал узнаваемым по всему миру. А в 2000 году волейбольный мяч Wilson стал одним из главных персонажей фильма «Изгой». «Уилсон» становится единственным собеседником главного героя, попавшего на необитаемый остров.

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В последние годы Wilson остается довольно стабильной компанией с довольно стабильными доходами, хотя и без каких-то невероятных достижений. Притом компания продолжает экспериментировать. В 2021 году, когда многие магазины переходили в интернет, Wilson, до этого продававшая свои товары через сторонних ритейлеров, открыла первый собственный физический магазин. С тех пор сеть таких магазинов продолжает расширяться. Wilson позиционирует их как место не просто покупки, но и знакомства с ее товарами и историей компании, получения нового опыта и т. д.

В том же 2021 году Wilson запустила первую линейку не спортивной в строгом смысле слова, а повседневной одежды, хотя, конечно, в спортивном стиле. Компании по-прежнему не чужды и инновации — так, в марте она представила отпечатанный на 3D-принтере баскетбольный мяч, сконструированный таким образом, чтобы он не сдувался и его не нужно было специально накачивать.

Яна Рождественская

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