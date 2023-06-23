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Коммерсантъ FM
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Гришковец покинул должность главы Общественного совета при ФСИН

Пост председателя Общественного совета при ФСИН по собственному желанию покинул писатель и режиссер Евгений Гришковец. Он возглавил совет в конце декабря 2021 года, сменив на этом посту умершего режиссера Владимира Меньшова. Господин Гришковец пояснил, что не справился с теми задачами, которые ставил для себя как председатель совета. При этом режиссер остается членом совета.

Евгений Гришковец

Евгений Гришковец

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Евгений Гришковец

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение о сложении полномочий с Евгения Гришковца Общественный совет ФСИН принял на заседании сегодня, 23 июня. «Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил и которые стоят перед председателем общественного совета»,— пояснил господин Гришковец (цитата по ТАСС). Он добавил, что продолжит работу как член совета.

В декабре 2021 года во время представления режиссера в качестве председателя совета было заявлено, что «Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить». В качестве председателя совета он посещал учреждения ФСИН и встречался с сотрудниками во многих регионах.

Мария Федотова

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