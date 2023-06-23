В Черниговской области Украины от военнообязанных потребовали явиться в военкомат

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) Черниговской области. Об этом черниговский ТЦК и СП сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

ТЦК и СП — структура органов местного военного управления Украины, призванная заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

«Согласно указу президента "О всеобщей мобилизации", все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы»,— говорится в сообщении (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).

Ранее военнообязанных обязали явиться в военкоматы Ивано-Франковской области и Оболонского района Киева.

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Мария Федотова