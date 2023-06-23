Президент Узбекистана анонсировал открытие центров помощи соотечественникам в России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в крупных российских городах откроются центры оказания бесплатной помощи для граждан республики. На сегодняшний день подобный центр существуют в Москве.

«Центры оказания бесплатной юридической, материальной и социальной помощи будут открыты в Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, а также в крупных городах России»,— заявил господин Мирзиёев, его слова приводятся в Telegram-канале Либерально-демократической партии Узбекистана. В каких именно городах России откроются центры, он не уточнил.

С июля 2020-го в Москве действует благотворительный фонд «Саховат», который содействует интеграции мигрантов из Узбекистана в России, обеспечивает защиту их прав и трудоустройство. При фонде существует несколько проектов, в частности центр социальной помощи и центр адаптации мигрантов.

По данным агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, к апрелю 2023 года в России находилось 1,5 млн граждан республики. За первый квартал этого года, следует из данных ФСБ, в РФ прибыло свыше 630 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана.

В марте сообщалось, что Россия и страны Центральной Азии договорились об открытии в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки. Планируется, что в центрах желающим въехать в Россию предоставят набор услуг, в частности регистрацию.