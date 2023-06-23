В Нижнем Новгороде суд отменил оправдательный приговор братьям-коммерсантам

Нижегородский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору и учредителю ООО ТПП «СнабРегион-НН» Андрею Капранову и его брату Валерию, которых обвиняли в 11 эпизодах особо крупного и крупного мошенничества. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела предприниматели разработали преступную схему и систематически похищали у граждан деньги под видом заключения договоров на продажу земли и строительства секций в домах блокированной застройки. В феврале 2023 года Ленинский райсуд признал подсудимых невиновными и полностью оправдал. Однако решение суда обжаловала прокуратура, апелляционная инстанция поддержала доводы надзорного органа и вернула уголовное дело в Ленинский райсуд на новое рассмотрение.

Владимир Зубарев