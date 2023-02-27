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В Нижнем Новгороде оправдали братьев-предпринимателей

Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор бывшему гендиректору и учредителю ООО ТПП «СнабРегион-НН» Андрею Капранову и его брату Валерию Капранову, которые обвинялись по 11 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Следствие пыталось доказать, что коммерсанты разработали преступную схему, направленную на систематическое совершение хищения денег у граждан под видом заключения договоров на продажу земельных участков и строительство секций в строящихся домах блокированной застройки.

Однако суд признал братьев Капрановых невиновными и оправдал их в полном объеме предъявленного обвинения, сообщили в пресс-службе суда. Оправдательный приговор в законную силу не вступил.

Иван Сергеев

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