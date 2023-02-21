Курская зенитная ракетная бригада стала гвардейской

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 53-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования — «гвардейская».

Как сказано в указе, почетное наименование присваивается «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Как напомнил курский губернатор Роман Старовойт, 53-я гвардейская зенитная ракетная бригада сформировалась в 60-е годы прошлого века в Армении и более 20 лет несла службу в Германии. В 1992 году была передислоцирована в Курскую область, где находится до сих пор. «За время боевых действий мы много раз убедились в профессионализме и доблести наших зенитчиков. Спасибо за мирное небо над головой»,- написал глава региона в своем телеграм-канале.

Андрей Цветков