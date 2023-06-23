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Коммерсантъ FM
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Суд повторно оштрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки иноагента

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан иностранным агентом) на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4. ст. 19.34 КоАП), сообщается в Telegram-канале московских судов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что речь идет о видео на YouTube-канале. Cам Дмитрий Быков на заседании не присутствовал, поскольку находится за границей.

В октябре 2022 года Никулинский суд оштрафовал господина Быкова по аналогичной статье на 10 тыс. руб. Административное дело завели из-за отсутствия маркировки иностранного агента в постах писателя в Telegram-канале. Министерство юстиции внесло Дмитрия Быкова в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года.

Лусине Баласян

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