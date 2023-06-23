Цифровизация значительно увеличивает эффективность девелопера

В ближайшие годы российский девелопмент ждет снижение затрат и повышение качества строительства, добиться которых удастся благодаря нефинансовым эффектам от диджитализации — эффективному контролю процессов, уберизации, аналитике и принятию решений на основе полученных данных. Фактически цифровизация станет необходимостью для всех системных участников рынка, рассказал директор департамента автоматизации федерального девелопера «Неометрия» Денис Бида в рамках круглого стола портала «Всё о стройке».



По его словам, 1,5 года назад компания «Неометрия» начала внедрять технологии ТИМ/BIM, позволяющие моделировать множество процессов, связанных с проектированием и строительством зданий. Предполагалось, что ощутимый эффект для бизнеса будет получен через два года, однако результатов удалось добиться уже через год. Как отметил эксперт, во многих аспектах это вывело работу девелопера на новый уровень.

«Важно, чтобы автоматизация работы компании была сквозной — то есть осуществлялась не только внутри отдельных структурных подразделений, а на корпоративном уровне. В данный момент в компании "Неометрия" цифровизованы процессы проектирования и строительства, идет активное тестирование и пилотирование ряда других направлений»,— прокомментировал Денис Бида.

Среди проблем рынка он назвал недостаточную цифровизацию исполнителей и поставщиков в регионах, которые не всегда готовы участвовать в тендерах и исполнении в цифровом формате. Таких контрагентов необходимо обучать и убеждать в целесообразности внедрения диджитал-решений. При этом дефицита в российских цифровых сервисах на рынке в данный момент нет, и федеральный девелопер «Неометрия» работает преимущественно с отечественными поставщиками.

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