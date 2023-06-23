Народное голосование определило 4 проекта благоустройства на Таманском полуострове

Более 5 тыс. голосов отдали жители Таманского полуострова в ходе второго этапа проекта «Твой голос, Тамань!». По итогам голосования ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, реализует четыре инициативы: в Прогрессе и Таманском появятся новые детские площадки, в Веселовке будет благоустроен парк, а в Волне с началом строительства скейт-площадки стартует обновление поселкового парка.

Голосование проводилось на сайте ТвойГолосТамань.РФ с 19 мая по 6 июня 2023 г. Важным отличием текущего года стало появление среди поселков-участников «новичка» — вариант благоустройства Веселовки дебютировал среди победителей, при этом сразу на второй строчке. Из почти 5200 голосов предложение благоустроить парк у поселкового ДК набрало 27 процентов — более 1400 голосов.

Следующая стадия проекта — реализация. Специалисты ОТЭКО уже начали подготовительные работы.

«На примере уже реализованных инициатив жители убедились: их голос действительно услышан. В текущем году мы видим возросшую активность на сайте "Твой голос, Тамань!", как на стадии подачи идей благоустройства, так и на стадии народного выбора конкретных проектов,— комментирует директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.— А наибольшую вовлеченность показали жители поселка Волна — благодаря их активности в поселке появится новая скейт-площадка».

ОТЭКО создала платформу «Твой голос, Тамань!» в 2022 г. для развития прямого диалога с жителями, заинтересованными в улучшении жизни на Таманском полуострове. Из проектов — победителей народного голосования 2022 года уже реализованы освещение улиц Волны, ремонт парка в Прогрессе и спортивной площадки в Таманском. Помимо сбора идей и голосования за проекты благоустройства, на сайте также обсуждаются и другие важные социальные инициативы: в ноябре—декабре 2022 г. прошел молодежный конкурс эссе о развитии Темрюкского района, а в феврале—марте 2023 г. жители выбирали, какой спектакль поставить при поддержке ОТЭКО на сцене таманского ДК «Юность».

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