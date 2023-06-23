Domino`s первой в мире доставила пиццу с помощью реактивного ранца

Сеть пиццерий Domino`s доставила пиццу на музыкальный фестиваль в Гластонбери в Великобритании с помощью курьера с реактивным ранцем. В компании заявили, что уже не первый год получают заказы с фестиваля на доставку, но осуществить ее раньше было невозможно.

Для акции Domino`s объединилась с производителем реактивных ранцев Gravity Industries. Курьер получил заказ в ближайшей пиццерии, а потом пролетел над полем и приземлился рядом с местом проведения концерта. Хедлайнером мероприятия выступил Элтон Джон, и в Domino`s решили вдохновиться его песней «Rocket man».

В компании пока не решили, планируют ли они использовать реактивные ранцы для курьеров в дальнейшем, но заявили, что этот способ может стать будущим служб быстрой доставки.

Евгений Федуненко