Нижегородская мэрия нашла 28 площадок для муниципального жилищного строительства

В администрации Нижнего Новгорода сформировали реестр из 28 территорий, потенциально подходящих под строительство жилья по муниципальному заказу для расселения аварийного фонда. В каждом районе города предварительно определены от двух до пяти площадок, на которых можно возвести многоквартирные дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По замыслу чиновников, чтобы выполнить программу расселения и предоставлять жителям новые квартиры в привычных им местах проживания, в каждом районе Нижнего Новгорода необходимо ежегодно закладывать по два многоквартирных дома в течение ближайших двух лет. В целом планы предусматривают расселение в общей сложности 7,3 тыс. человек из 261 аварийного дома.

По части площадок муниципалитет уже обратился за их предоставлением в региональный совет по земельным и имущественным отношениям, рассчитывая на положительное решение. Впрочем, как показала практика, ранее совет отказывал стройзаказчику Нижнего Новгорода в выделении пилотных земельных участков.

Иван Сергеев