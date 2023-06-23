На похороны участников СВО из бюджета Уфы будут выделять по 100 тысяч рублей

В администрации Уфы установили предельную сумму, которую будут выделять из бюджета на похороны участников специальной военной операции. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время нормативно-правовой акт об утверждении предельного размера стоимости услуг по организации похорон погибшего (умершего) в ходе участия в специальной военной операции находится на стадии подписания. Предельная стоимость услуги составит до 100 тыс. руб.» — прокомментировали в муниципалитете.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 21 июня горсовет Уфы утвердил дополнительную меру социальной поддержки для членов семей погибших участников специальной военной операции. Специализированная служба будет предоставлять им комплекс услуг по проведению прощания и похорон. Средства на финансирование меры поддержки выделят из городского бюджета.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте