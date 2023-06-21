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Похороны погибших на СВО жителей Уфы будут оплачивать из муниципального бюджета

Горсовет Уфы на заседании утвердил дополнительную меру социальной поддержки для членов семей погибших участников специальной военной операции.

Специализированная служба будет бесплатно предоставлять похоронные услуги для военнослужащих, погибших при исполнении задач в зоне СВО, включая оформление документов, транспортировку тела, услуги морга, организацию церемонии прощания и погребение. Кроме того, бесплатным для семей будет установка намогильных сооружений (ограды, временного металлического памятника, таблички, фотографии). Оплата похоронных услуг будет финансироваться из городского бюджета.

Погребение должно быть проведено в течение десяти дней с момента доставки тела в Уфу на основании заявления лица, взявшего на себя организацию церемонии. Мера поддержки распространяется на участников СВО, проживавших или родившихся в Уфе.

Администрации Уфа до 15 июня должна утвердить предельную стоимость услуг по организации похорон. Товары и услуги, предоставляемые сверх этого лимита, будут оплачиваться из средств близких родственников погибшего. Финансовое управление мэрии обязано ежегодно предусматривать в бюджете города необходимые средства на предоставление этой меры соцподдержки.

В случае, если семья участника СВО получила пособие на погребение из федерального бюджета, она не сможет воспользоваться муниципальной мерой поддержки.

Наталья Балыкова

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