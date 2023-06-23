Дефицит кадров в Свердловской области восполнял с помощью осужденных

В Свердловской области решат проблему дефицита кадров, привлекая к работе осужденных. Об этом сообщил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на брифинге, посвященном Всероссийской ярмарке трудоустройства, пишет ЕАН.

По словам господина Антонова, региональные власти не раз объезжали исправительные учреждения. «Видели рукастых людей, сварщиков 6 разряда, которые хотят работать. Почему бы не дать им возможность? С некоторыми дисциплинарными ограничениями, но тем не менее»,— сказал господин Антонов. Он добавил, что резерв кадров среди заключенных может составить до 6 тыс. человек.

В мае в Свердловской области зафиксировали самый серьезный дефицит кадров с начала 2021 года. На одну вакансию приходилось всего 2,5 резюме, сообщалось в исследовании сервиса hh.ru. Эксперты отмечали, что нормой для рынка труда считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию. В целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию. Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области в мае были медики — на одну вакансию приходилось всего 1,2 резюме. Также в регионе не хватает работников сфер автомобильного бизнеса (1,4 резюме), производства и сервисного обслуживания и рабочего персонала и строителей (по 1,7).

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