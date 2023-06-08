В Свердловской области зафиксировали самый серьезный дефицит кадров за последние несколько лет

В мае в Свердловской области на одну вакансию приходилось всего 2,5 резюме — это самый серьезный дефицит кадров с начала 2021 года, следует исследования сервиса hh.ru. Эксперты отмечают, что нормой для рынка труда считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию. В целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию.

Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области в мае были медики — на одну вакансию приходилось всего 1,2 резюме. Также в регионе фиксируют серьезный дефицит работников сфер автомобильного бизнеса (1,4 резюме), производства и сервисного обслуживания, а также рабочего персонала и строителей (по 1,7). Всего 2,1 резюме на вакансию в сферах продаж и сельского хозяйства, 2,4 — в сферах добычи сырья и туризма.

«В сложившихся условиях работодателям крайне важно отказаться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет — пришло время выходить за пределы привычного для многих компаний возрастного диапазона»,— считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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