Суд сократил срок заключения бывшему налоговику Владимиру Шелепову

Ростовский областной суд в повторном апелляционном процессе сократил срок лишения свободы бывшему руководителю управлений Федеральной налоговой службы по Ростовской и Нижегородской областям Владимиру Шелепову с 11 до 8 лет колонии строгого режима, сообщает «Ъ-Юг». Апелляционная жалоба на приговор за мошенничество и получение взяток рассмотрена повторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2018 году работавший в Ростовской области Владимир Шелепов получил 93 млн руб. от коммерсантов Владимира Полякова и Евгения Аврамова, торговавших зерном через ГК «Север». Взятку передавали за непривлечение организации к налоговой ответственности.

Ранее апелляция снижала срок осужденному налоговику с 11 до 7 лет лишения свободы, однако это решение обжаловала прокуратура, посчитав наказание чрезмерно мягким. Жалобу вернули на новое рассмотрение и областной суд снизил срок заключения Владимиру Шелепову, но на год меньше.