В центре Екатеринбурге на «Ночь музыки» запретят парковать электросамокаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международного фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет сегодня, 23 июня. Согласно документу, операторам сервиса проката электросамокатов рекомендовано запретить парковку средств индивидуальной мобильности с 20:00 до 2:00 в границах улиц Хохрякова — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.

Кроме того, компаниям рекомендовали установить ограничение скорости движения электросамокатов в границах указанных улиц до минимальной.

Напомним, фестиваль начнется возле Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) в 18:00. Его откроет выступление оркестра «Лицей-камерата». В этом году на Ural Music Night будут работать 108 музыкальных площадок, участие примут более 3 тыс. музыкантов из России, Индии, Грузии, Казахстана, Белоруси, Сербии, Киргизии и других стран. Традиционная акция фестиваля «Светает» пройдет на площади Кирова в 3:00 24 июня.

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