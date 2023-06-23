На Ural Music Night в Екатеринбурге будет задействовано 108 площадок

На фестивале Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет в Екатеринбурге сегодня, 23 июня, в девятый раз, будет работать 108 музыкальных площадок. В фестивале участвуют более 3 тыс. музыкантов из России, Индии, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Киргизии и других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ural Music Night

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ural Music Night

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам директора Уральской специальной музыкальной школы Эльвиры Архангельской, будет десять площадок с академической музыкой. «Академическая программа — это важнейшая часть фестиваля. Очень хотелось бы, чтобы все слушатели разных возрастов и разных увлечений попали на фестиваль. Это грандиозное событие», — сказала госпожа Архангельская.

Как сообщила пресс-секретарь сотового оператора «Мотив» Надежда Агапова, на фестивале Ural Music Night будет работать шесть площадок, адаптированных для людей с инвалидностью. Кроме того, на сцене Мотив Stage часть песен будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

«Музыка будет на всех 108 площадках. В этом году активность масс превышает допустимые пределы, и возникают не подконтрольные площадки. Мы рады, что они возникают, главное, чтобы было безопасно», — заявил директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. Он добавил, что общественный транспорт с 23 по 24 июня будет работать в штатном режиме.

Напомним, фестиваль Ural Music Night начнется возле Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) в 18:00. Его откроет выступление оркестра «Лицей-камерата». Традиционная акция фестиваля «Светает» пройдет на площади Кирова в 3:00 24 июня. Песню «Луч солнца золотого» исполнит один из хэдлайнеров фестиваля Валерий Сюткин и камерный оркестр «B-A-C-H».

Анастасия Таначева

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