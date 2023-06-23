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За неделю после открытия по обходу Аксая проехало 148 тыс. автомобилей

За первые семь дней после открытия обхода Аксая в Ростовской области, по участку проехало почти 148 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

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Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

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Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

На новой дороге нет светофоров, наземных пешеходных переходов и дорожных развязок на одном уровне с основной дорогой. После открытия обхода Аксая и Дальнего западного обхода Краснодара время в пути из Москвы к Черноморскому побережью сократилось на два часа.

Напомним, торжественное открытие двух новых участков прошло 15 июня с участием президента Владимира Путина.

Анастасия Назарова

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