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Коммерсантъ FM
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Глава ЕК не мыслит Евросоюз без Украины через 20-30 лет

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пока не может назвать точную дату вхождения в Евросоюз Украины. Однако, по ее словам, через 20-30 лет было бы «немыслимо иметь» ЕС без Украины и стран Западных Балкан.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не можем назвать точную дату, но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем»,— сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.

Госпожа фон дер Ляйен отметила, что сейчас ЕС и Украина предпринимают шаги по установлению особого режима отношений между собой, в том числе предварительной интеграции в единый рынок. Она добавила, что ЕС также работает с Украиной над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что у ЕК есть бюджет на помощь Украине после 2023 года. Она отметила, что по ее предложению ЕС обсуждает выделение €50 млрд через гранты и кредиты в следующие четыре года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Тогда же он заявил, что рассчитывает на членство в союзе через два года. В мае председатель Евросовета Шарль Мишель заверил господина Зеленского в том, что инициирует обсуждение перспективы вступления Украины в ЕС в конце 2023 года. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украину примут в ЕС после окончания военного конфликта России и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину проведут через все круги».

Олеся Павленко

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