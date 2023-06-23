Погорельцам из Сосьвы начали выдавать сертификаты на покупку жилья

Первые жители Сосьвы, чьи дома пострадали от пожаров, получили сертификаты на покупку нового жилья. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Как пояснили в департаменте, перед пострадавшими стоял выбор между новыми квартирами и частными домами, строительство которых обещают закончить в начале осени, и сертификатами на покупку жилья в Свердловской области. Второй вариант выбрали 57 семей, сейчас сертификаты получили только 19. Их сумма зависит от того, какая площадь была у утерянного жилья и оценки стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля на фоне жаркой погоды и распространился благодаря сильному ветру. Общая площадь, пострадавшая от пожара, составила 9 тыс. кв. м., уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Ранее начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков оценивал ущерб от природных пожаров в УрФО в 4 млрд руб.

Анна Капустина

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