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Погорельцам из Сосьвы начали выдавать сертификаты на покупку жилья

Первые жители Сосьвы, чьи дома пострадали от пожаров, получили сертификаты на покупку нового жилья. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Как пояснили в департаменте, перед пострадавшими стоял выбор между новыми квартирами и частными домами, строительство которых обещают закончить в начале осени, и сертификатами на покупку жилья в Свердловской области. Второй вариант выбрали 57 семей, сейчас сертификаты получили только 19. Их сумма зависит от того, какая площадь была у утерянного жилья и оценки стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля на фоне жаркой погоды и распространился благодаря сильному ветру. Общая площадь, пострадавшая от пожара, составила 9 тыс. кв. м., уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Ранее начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков оценивал ущерб от природных пожаров в УрФО в 4 млрд руб.

Анна Капустина

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Фотогалерея

Сосьва после огня

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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