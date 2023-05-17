Размер ущерба от лесных пожаров на Урале может достичь 4 млрд рублей

В Уральском федеральном округе начали подсчитывать ущерб, причиненный пожарами лесному фонду. На сегодня его размер оценивается в 107 млн руб., но в итоге сумма может достичь 4 млрд. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«По ущербу говорить пока рановато. Пока насчитали 107 млн руб., но я считаю, что эта цифра будет гораздо больше, потому что в этом году погорели очень серьезно, особенно это касается Тюменской, Свердловской, Курганской областей, частично Челябинска. Пока большинство специалистов задействованы на тушении. Но цифры ущерба лесному фонду от пожаров всегда примерно одинаковые – от 2 млрд до 4 млрд руб. Я думаю, в пределах 4 млрд по всему УрФО в этом году должна быть цифра»,– рассказал Олег Сандаков.

По его данным, с начала пожароопасного сезона в лесах Урала произошло 993 пожара на площади 230 тыс. га. На аналогичную дату прошлого года было 872 возгорания на 66 тыс. га. На сегодня продолжают гореть леса в Свердловской и Тюменской областях, где действует режим ЧС. 16 мая был снят режим ЧС в Курганской области. Зауралье, по словам Олега Сандакова, стало единственным регионом УрФО, где в этом году пока произошло меньше пожаров, чем на аналогичную дату прошлого года – 140 возгораний на 27,8 тыс. га по сравнению с 248 возгораниями на 44 тыс. годом ранее.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте