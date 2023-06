Неоклассика, «Коляда-Plays» и кино об убийстве продюсера

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить концерт «Джаз, танго и мюзетт» петербургской группы Newzette и услышать саундтреки из фильмов Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Хайао Миядзаки в исполнении Neo Classic Orchestra. В музеях проститься с выставкой «Филумизм — это мы», в театрах — посетить спектакли фестиваля «Коляда-Plays», а в кино — увидеть французский фильм «Мое преступление». Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В джазовом клубе EverJazz 24 июня состоится концерт «Джаз, танго и мюзетт» петербургской группы Newzette. Ансамбль, основанный выпускниками музыкальных институтов Санкт-Петербурга в 2012 году, исполняет музыку Астора Пьяццоллы, вальсы Ришара Гальяно, авторские и другие композиции в стилях new musette, tango nuevo, contemporary jazz. В составе группы: Алексей Климентьев (аккордеон), Лина Колесник (скрипка), Максим Белицкий (гитара), Дмитрий Семенищев (контрабас), Андрей Иванов (ударные). Стоимость билета — от 400 руб.

В Ельцин-центре 26 июня состоится концерт «…звуки для…» в исполнении Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), созданного в 1990 году композитором Юрием Каспаровым. В новой программе солисты ансамбля исполняют музыку таких современных композиторов, как Майкл Гордон (США), Якоб тер Вельдхейс (Нидерланды), Ласло Шари (Венгрия), Николай Попов, Сергей Невский и Павел Карманов (Россия). В составе ансамбля: Мария Корякина (флейта), Михаил Дубов (фортепиано), Ольга Демина (виолончель). Стоимость билета на концерт — 300 руб.

На площадке клуба EverJazz 28 июня выступит московское трио Yunash Bros. Музыканты работают с такими жанрами, как латино, фламенко, фолка, этно-фьюжн и авторскими темами. На концерте братья Юнаш исполнят композиции Pacode Lucia, Vicente Amigo, Ивана Смирнова, Carlos Santana, Chick Korea. Стоимость билета — от 400 руб.

В джаз-клубе EverJazz 30 июня пройдет концерт «All you need is funk» от группы Soul'нце. В их исполнении прозвучат фанк-композиции James Brown, Tina Turner, Donna Summer, Chaka Chan, Bruno Mars, Jamiroquai. Стоимость билета — от 500 руб.

В Музее андеграунда 30 июня состоится поэзоконцерт «Бремя Че» поэтов Александра Самойлова (Челябинск) и Миши Че (Липецк). Александр Самойлов — автор сборников стихотворений «Киргородок», «Стихотворения 1993-2014», «Маршрут 91», «Водолаз провел под водой четырнадцать лет», «Самолет в Боливию», работает в жанре «маршруточного концептуализма». Миша Че — автор сборников стихов «Характер», «Мальчик-поэт», «Стихи о детях», «Евангелие от Мишани», работает в жанре «кухонного реализма». В программе «Поэзоконцерта» прозвучат стихи разных лет. Стоимость билета — 300 руб.

Во Дворце молодежи 30 июня состоится концерт «Неоклассика: лучшее» в исполнении оркестра Neo Classic Orchestra. Музыканты сыграют композиции таких авторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Хайао Миядзаки, Макс Рихтер, Джон Уильямс. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выставки

В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» в рамках выставки «Адреса андеграунда» 24 июня состоится лекция художника, участника группы «Синие носы» Александра Шабурова «Легенды русского авангарда: “Уктусская школа”, Н. Федореев, Б. У. Кашкин, Е. Арбенев, В. Жуков и другие». На лекции слушатели узнают о легендарных художниках-авангардистах, чьи работы непонятны без объяснения их идей и контекста времени. Александр Шабуров расскажет, какие работы хотели снять с первой в Свердловске выставки без цензуры, в чем смысл поминутного дневника, который Евгений Арбенев ведет всю жизнь, как Владимир Жуков делал выставки из кирпичей и выдумал «оказиаль-арт». Посещение лекции доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

В Международном центре искусств «Главный проспект» 25 июня завершает работу экспозиция «Филумизм – это мы». В зале экспозиции представлены работы тюменского художника Игоря Рязанцева, выполненные в новой запатентованной технике «филумизм» (от лат. filum — нить). Кроме того, на выставке можно увидеть арт-википедию «Великий шелковый путь» и серию портретов, включая портрет Григория Распутина. Стоимость полного входного билета — 300 руб.

Спектакли

В Камерном театре 24 июня Кемеровский театр для детей и молодежи представит спектакль «Горка» по одноименной пьесе драматурга Алексея Житковского. Это история о юной воспитательнице детского сада Насте, которая пытается оставаться собой в бесконечном потоке жалоб и вопросов, как от детей, так и их родителей. Спектакль входит в основную программу фестиваля «Коляда-Plays». Стоимость билета — от 400 руб.

На площадке Камерного театра 26 июня Театр юного зрителя имени Бакена Кыдыкеевой (Бишкек, Кыргызстан) представит спектакль «Старая зайчиха» по одноименной пьесе Николая Коляды. Два актера, муж и жена, которые расстались много лет назад, неожиданно встретились снова. При забавном стечении обстоятельств между ними происходит диалог. Какие вопросы могут задать друг другу некогда близкие люди — расскажет спектакль. Стоимость билета — от 400 руб.

Во Дворце молодежи 28 июня покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе Александра Галина «Сирена и Виктория» режиссера-постановщика Олега Ильина. Сюжет рассказывает о двух совершенно разных женщинах: о хрупкой и ранимой героине и непредсказуемой бизнесвумен, которая готова пойти на любой поступок ради результата. Неожиданно они становятся подругами и влюбляются в одного и того же мужчину. Смогут ли они сохранить дружбу и не потерять свою любовь — ответы на эти вопросы даст спектакль. В ролях: Марина Федункив, Дмитрий Миллер и Полина Сибагатуллина. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Кино

В Ельцин-центре с 22 по 28 июня проходит кинопоказ фильма режиссера Франсуа Озона «Мое преступление» на французском языке с русскими субтитрами. Сюжет рассказывает о молодой, красивой, но не очень перспективной актрисе Мадлен Вердье, которая убивает известного продюсера. Благодаря подруге-адвокату суд оправдывает ее, и Мадлен ждет успешная карьера. Однако вскоре ее преступление перестает быть тайной. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин-центре 24 июня состоится специальный показ фильма «Личная жизнь» с русскими субтитрами. Жизнь Таэко и ее мужа Джиро проходит размеренно и счастливо. Но однажды происходит событие, которое делит все на «до» и «после». То, что супруги признавали незыблемом, вдруг оказывается шатким и не вечным. После просмотра кинокартины зрители смогут поговорить с ее режиссером Кодзи Фукада, который выйдет на связь онлайн. Стоимость билета — 400 руб.

