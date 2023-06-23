В Екатеринбурге простились с кинорежиссером Кириллом Котельниковым

В похоронном доме «Вознесение» в Екатеринбурге прошло прощание с кинорежиссером Кириллом Котельниковым, который сотрудничал с рок-группой «Чайф», немецкой группой Bad Boys Blue и был лауреатом премии ФСИН России. Ему было 58 лет.

Как сообщил ЕАН, проститься с Кириллом Котельниковым пришло несколько десятков человек. В их числе оказались музыканты рок-группы «Урфин Джюс» с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным, основатель фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург, режиссер Олег Ракович и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков.

Музыканты группы «Чайф», по данным издания, не пришли на прощание со своим режиссером.

Кирилл Котельников — известный уральский кинорежиссер и документалист — снимал клипы на песни рок-групп «Чайф» («Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина»), «Агата Кристи», Nautilus Pompilius («Прогулки по воде») и других уральских коллективов. В 2000-х годах господин Котельников создавал проекты для ГУФСИН по Свердловской области. Так, в 2009 году он был оператором фильмов «Торопитесь делать добро» и «Обречены жить вместе».

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