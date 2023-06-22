В пятницу, 23 июня, в Екатеринбурге пройдет церемония прощания с уральским кинорежиссером и документалистом Кириллом Котельниковым. Он сотрудничал с рок-группой «Чайф», Александром Новиковым, немецкой группой Bad Boys Blue и был лауреатом премии ФСИН России. Ему было 58 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница рок-группы «Чайф» во «Вконтакте» Фото: Страница рок-группы «Чайф» во «Вконтакте»

Кирилл Котельников — известный уральский кинорежиссер и документалист — снимал клипы на песни рок-групп «Чайф» («Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина»), «Агата Кристи», Nautilus Pompilius («Прогулки по воде») и других уральских коллективов. Сотрудничал с поэтом, певцом, композитором, нынешним художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады Александром Новиковым, автором, режиссером и продюсером Олегом Раковичем, продюсером Boney M. Фрэнком Фарианом и другими.

По словам господина Раковича, Кирилл Котельников родился в Свердловске в семье талантливых «киношников». Окончил английскую школу.

«Очень хороший друг, который никогда не подводил. Никогда не ставил деньги во главу угла: если было творчески интересно, он всегда бросался, даже если не было никаких надежд получить заработок. Достаточно независимый в суждениях, очень остроумный в жизни. Очень любил шутки и на экране, стремился к каким-то неожиданным, смешным, позитивным вещам»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Ракович.

Вместе с господином Котельниковым они работали для группы «Топ», в частности снимали клип на их песню «Баллада о маленькой бензоколонке» (2004 год).

«Вчера ушел из жизни Кирилл Котельников — кинорежиссер и многолетний мой соавтор. Клип “Шансоньетка”, который посмотрел весь мир, не имеющий аналогов и ставший классикой. Клипы “Уличная красотка”, “Извозчик”, “Пускай ты выпита другим”, “Блатной”, “Ухожу воевать” и другие, которые мы с ним создали, лучшая память об этом добром, творческом человеке. Искренне соболезную родным и близким»,— написал в своем telegram-канале господин Новиков.

Кирилл Котельников был режиссером его песни «Город древний, город длинный», клип на которую вышел в 1990 году. В нем Екатеринбург (тогда — Свердловск) представлен с высоты птичьего полета. Съемки проходили на вертолете. Совместно с режиссером господин Новиков снял около 10 клипов.

В клипе господина Котельникова «Отходная» (1991 год) участвовали Вячеслав Бутусов, Максим Фадеев, Александр Пантыкин, Вадим Самойлов, группа «Апрельский марш», Алексей Могилевский, Александр Новиков.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл»,— говорится в сообщении группы «Чайф» в их официальном сообществе во «ВКонтакте».

В 1996 году Кирилл Котельников снял клип для немецкой группы Bad Boys Blue на песню Anywhere в ИК-2 в центре Екатеринбурга и у стелы Европа — Азия под Екатеринбургом.

Среди кинокартин Кирилла Котельникова — фильм-концерт Александра Новикова «Гоп-стоп-шоу» (1991 год), «О, этот Фариан!..» (1994 год), четырехсерийный документальный автобиографический фильм «Настоящий» (2013 год), «Не передовая» (2015 год), «С чего начинается Родина» (2016 год), «Картонная пристань» (2020 год), «Гриша Субботин» (2022 год). В последнем, в том числе, снимались участники шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Автор фильма «Гриша Субботин» — продюсер Евгений Горенбург.

«У Кирилла всегда был особый стиль, особый подход к тому, что он показывал, как он показывал, какие истории, какие ракурсы, движения камер. Я бы сказал, очень стильный, прежде всего, оператор и режиссер»,— добавил господин Ракович. Он рассказал, что одной из примет на удачу в фильмах и клипах господина Котельникова была черная собака.

В 2000-х годах господин Котельников создавал проекты для ГУФСИН по Свердловской области. Так, в 2009 году он был оператором фильмов «Торопитесь делать добро» и «Обречены жить вместе». Кинокартины рассказывают о том, как устроена современная уголовно-исполнительная система, как изменилась со временем, в чем особенности службы и судеб сотрудников.

До 2013 года господин Котельников работал в редакции газеты для осужденных ГУФСИН России по Свердловской области, был одним из создателей программы «Территория ГУФСИН» (впервые вышла в 2009 году на телеканале «ОТВ»). За создание программы Кирилл Котельников стал лауреатом премии ФСИН России.

«Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Кирилла Котельникова. Светлый и честный художник, именно таким он запомнится всем, кто его знал»,— говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

Прощание с Кириллом Котельниковым состоится 23 июня в 12:00 в Доме прощания «Вознесение».

Анастасия Таначева