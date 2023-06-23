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Коммерсантъ FM
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«Надвигать пролеты моста будут еще год»

Дмитрий Гронский — о платной трассе М11 «Нева»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как меняется магистраль.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Трасса М11 «Нева» и раньше была популярным маршрутом в летние месяцы, а теперь, когда возможности многих из нас ограничились внутренним туризмом, поездки в Новгород Великий, Северную столицу или еще дальше — в Карелию — делают эту платную дорогу еще более востребованной, а новости из ее жизни еще актуальнее.

Две недели назад строители приступили к надвижке пролетов моста через Волгу на обходе Твери. Те, кто ездил по М11, в курсе, что 70-километровый участок в районе областного центра — это единственный кусочек трассы до Санкт-Петербурга, где ты не летишь, а плетешься в чаду грузовиков, постоянно притормаживая перед знаками начала населенных пунктов.

Единственный плюс этой вынужденно медленной поездки — большое количество АЗС, потому что на самой скоростной трассе их пока крайне мало, и летом даже случаются очереди. Надвигать пролеты моста будут еще год, а сам последний недостроенный участок дороги «Нева» обещают запустить в конце 2024 года. Как обещают, это сократит время в пути до Питера с шести до пяти часов.

Но есть хорошие новости и прямо про сегодняшний день. С 19 июня по конец июля владельцы автомобилей марки Exeed могут ездить по трассе М11 совершенно бесплатно. Нет, камеры не научились читать шильдики на капотах — услуга привязана к транспондеру, который должен быть в автомобиле. Такая же привилегия действует на трассах «Дон» и «Белоруссия».

Ну и последнее: совсем недавно в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» состоялся запуск доставки грузов беспилотными тягачами «КамАЗ» по федеральной трассе М11 «Нева». Пока грузовиков без водителей будет ездить всего три штуки, в июле уже шесть, а в недалеком будущем — 12.

И хотя магистральные тягачи оснащены системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации и прочими атрибутами «беспилотности», я бы рекомендовал тем, у кого машина еще не на автопилоте, все же на всякий случай быть внимательнее.

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