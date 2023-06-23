В Серовском городском округе запретили хоронить людей на двух кладбищах

Глава Серовского городского округа (Свердловская область) Василий Сизиков подписал постановление о приостановке деятельности по погребению умерших на двух кладбищах в поселках Межевая и Марсяты. Документ размещен на сайте администрации муниципалитета.

По словам господина Сизикова, которые приводит Ura.ru, решение о приостановке деятельности кладбища в поселке Межевая связано с тем, что там «давно никто не проживает». В Марсятах закрывается только старое кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что в Режевском районе Свердловской области неизвестные разрушили на двух сельских кладбищах мемориалы памяти польским ссыльным и вынужденным переселенцам. С памятников сняли таблички с именами людей, крест, а также фигуру Иисуса Христа и образ Богородицы. Полиция организовала проверку.

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