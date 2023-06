С сердцем на приступ

Австралийская дива Кайли Миноуг переживает очередной взлет популярности. Ее песня «Padam, Padam» с альбома «Tension», который выйдет в сентябре, показывает лучшие результаты в чартах за последние 10 и даже 20 лет. Игорь Гаврилов рассказывает о поп-певице, чьи песни пятое десятилетие оказываются созвучны вкусам поколения.

«Здесь яблоку негде упасть. Тебе пора забрать меня из этого клуба. Нам не нужны слова. Хочешь посмотреть, что скрывается под этой футболкой?» Никаких деклараций независимости, никакого «I can buy myself flowers». Чистая эксплуатация секса, какой мы ее помним по песням прошлого века. «Забери меня домой, давай познакомимся поближе». Эти слова в новой песне «Padam, Padam» своим кукольно-высоким тембром пропевает Кайли Миноуг, чей хит впервые оказался на первом месте в английских чартах в 1987 году. Это была песня «I Should Be So Lucky» — сущая дискотека 80-х во всей своей красоте и простоте.

А в сентябре 2001-го, за пару дней до крушения башен-близнецов, вышла песня Кайли Миноуг «Can’t Get You Out of My Head» — эталонная композиция, по которой изучают поп-музыку как культурный феномен. Она стала источником вдохновения для книги культуролога Пола Морли «Слова и музыка: история поп-музыки в форме города» и дала название многочасовой саге документалиста Адама Кертиса о современной культуре в эпоху COVID-19.

Этими двумя песнями феномен Кайли Миноуг неплохо описывается, но далеко не исчерпывается. Те, кому сейчас около 50, помнят, как следили за ее романом с Джейсоном Донованом (в нашей стране — преимущественно по постерам из немецкого журнала Bravo). В 1990-е Кайли Миноуг неожиданно двинулась в сторону трип-хопа и новой альтернативной музыки. Ее альбом «Kylie Minogue» (1994) спродюсировали лучшие британские диджеи того времени, а на горизонте личной жизни нарисовался Майкл Хатченс из INXS. В 1995 году Кайли Миноуг записала в дуэте с Ником Кейвом великую песню «Where the Wild Roses Grow». На альбоме «Impossible Princess» (1997), вышедшем после смерти принцессы Дианы, песни, написанные совместно с Manic Street Preachers, соседствовали с экспериментальным диско. На «Light Years» (2000) она окончательно распрощалась с альтернативой и с тех пор посвятила себя поп-музыке во всех ее проявлениях, от синти-попа («Fever», 2001) до кантри-попа («Golden», 2018), с перерывом на борьбу с раком груди в середине 2000-х. В каждом из прожитых ею в музыкальной индустрии десятилетий были глобальные хиты и аншлаговые мировые турне. Теперь — новая веха.

Говорят, в британской индустрии есть даже пословица: «Никогда не списывай со счетов Кайли». Любая новая звезда должна внимательно следить за графиком релизов, и если в нем есть новый материал Миноуг, то свой сингл или альбом лучше на время отложить. «Padam, Padam» вышла 18 мая и сразу попала в Англии в верхнюю десятку, показав лучший результат с 2014 года. Сейчас она на 9-м месте. Аналитики предсказывают синглу «номер первый» в Billboard, но даже если этого не произойдет, Кайли Миноуг уже совершила очередной исторический прорыв.

Дело в том, что песня «Padam, Padam» изначально была адресована взрослой аудитории. Диктующие моду на острове радиостанции BBC Radio 1 и Capital FM ее даже не рассматривали для эфира. Но молодые слушатели оказались более чуткими к дискотечно-гламурному вайбу «Padam, Padam». Многое решил клип. Если в «Can’t Get You Out of My Head» невозможно было оторвать глаз от соблазнительного платья-худи авторства Фи Доран из Mrs Jones, то в «Padam, Padam» вполне пуританские наряды от Mugler жгут экран своим агрессивным багрово-красным тоном.

«Padam-padam» — это звукоподражание, так бьется сердце. Можно счесть, что костюмы Кайли и ее танцоров в клипе, а также мебель и декорации — это вообще одно большое сердце. Самые дотошные комментаторы добрались до песни «Padam, Padam» из репертуара Эдит Пиаф, хотя с ней ничего общего у хита Миноуг нет. Для молодой аудитории важнее тот факт, что в соцсетях можно подражать танцевальным движениям из клипа и создавать мемы вокруг яркого образа.

Успех «Padam, Padam» сенсационен, но все-таки конечен, это не новая «Can’t Get You Out of My Head». Гораздо интереснее обсуждать длительность и плодотворность карьеры Кайли Миноуг, преданность ее фанатов и ее беспримерное трудолюбие. Лишенная радости материнства, она всю себя вкладывает в работу и при этом, будучи от природы скромной и совсем не скандальной девушкой, выглядит выигрышно на фоне старшей коллеги — царственной Мадонны. 55-летняя Кайли выпускает духи и делает вино, но при этом честно признается, что ей понятны далеко не все механизмы, которые сделали «Padam, Padam» хитом. Успех пришел к ней в доцифровую эпоху, и скрывать это она не намерена: «Черт меня подери, если я захочу казаться хотя бы на день моложе, чем на самом деле».