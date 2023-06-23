Авиасообщение с Ираном планируется запустить в Республике Алтай

Между Республикой Алтай и Ираном планируется установить авиасообщение. «Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах», - сказал глава региона Олег Хорохордин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что весной 2024 года в аэропорту Горно-Алтайска планируется строительство международного терминала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О планах строительства международного терминала сообщалось еще в 2019 году.

Аэропорт Горно-Алтайск был введен в эксплуатацию в 1968 году. Его взлетно-посадочная полоса позволяла принимать самолеты Як-40 и Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-2. Небольшое здание аэровокзала и малый перрон называют сдерживающим фактором для роста пассажиропотока в Горно-Алтайске. По итогам 2022 года аэропорт Горно-Алтайска обслужил около 325,7 тыс. пассажиров. Рост к 2021 году составил 4,4%, к 2020 году — 120%.

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Оксана Павлова