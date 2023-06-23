Бывшую воинскую часть в Саперном, где снимался «Сталинград», не смогли продать на торгах

Госкорпорация «Дом.РФ» не смогла найти покупателя на территорию бывшей воинской части в поселке Саперный в Колпинском районе Санкт-Петербурга, которая выставлялась на торги за 420 млн рублей.

Как сообщает 23 июня «Деловой Петербург», на торги заявилась лишь одна компания — ООО «Век», по данным «Контур.Фокус», на 40% принадлежащая бывшему гендиректору ПАО «Россети — Северо Запад» Сергею Титову, а также другим физлицам. Однако она не внесла в срок залог в размере 84,1 млн рублей и не была допущена. В итоге торги были признаны несостоявшимися.

Участок площадью почти 35 га расположен по адресу: Петрозаводское шоссе, 47, близ фабрики «Балтика-мебель». В этом районе находятся преимущественно частные дома и садоводства. Площадка известна тем, что на ней снимался фильм Федора Бондарчука «Сталинград». В настоящий момент она никак не используется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что госкорпорации «Дом.РФ» для дальнейшей реализации на торгах также был передан комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге.

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