ВсеИнструменты.ру планирует вывести 800 новых поставщиков к концу года

Онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру сегодня сотрудничает более, чем с 6000 поставщиками. Наиболее активно растут категории товаров для дома, строительные материалы, сантехника и электрика.



Фото: предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

В 2022 году ВсеИнструменты.ру подключили более 900 новых партнеров, с начала 2023 года — еще 300. Планируется, что до конца года их количество увеличится до 800.

«2022 год был рекордным по количеству поставщиков, которые начали работать с нашим интернет-магазином. Большая часть из них — это российские заводы. В прошлом году мы начали работать с ними напрямую и сегодня для нас это приоритетное направление, — говорит Александр Шкенев, руководитель департамента развития ассортимента ВсеИнструменты.ру. — Для наших партнеров мы даем широкую географию для реализации товаров по всей России, возможность быть ближе к клиенту и получать быструю обратную связь по их продукции, а также аналитические данные по продажам для точного планирования производства и поставок в наш магазин».

В топ-10 регионов с самыми активными поставщиками входят сегодня Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область, Новосибирская область, Ростовская область, Республика Татарстан и Удмуртская Республика.

Наибольшими темпами год к году растут категории строительных материалов, электрики, сантехники, а также товаров для дома и офиса. Последние расширяются, в том числе, за счёт ухода с рынка некоторых западных брендов, которые продавали продукцию российских производителей. Теперь эти заводы сотрудничают с ВсеИнструменты.ру. Например, среди них есть поставщики и производители товаров IKEA.

«У нас есть поставщики, которые работают с нами с момента основания компании. При заключении договора нам важно, чтобы организация была стабильной и имела репутацию на рынке, — добавляет Александр Шкенев. — Со своей стороны для производителей мы предлагаем гибкие и комфортные условия сотрудничества».

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Является ведущим DIY интернет-магазином по количеству онлайн-заказов (согласно Data Insight). Входит в ТОП-3 DIY магазинов по версии Инфолайн. В настоящее время ежемесячный трафик сайта ВсеИнструменты.ру превышает 30 млн посещений. Ассортимент насчитывает более 1 млн единиц товаров, доступных для продажи, 6 000 поставщиков и более 13 000 брендов. Самая широкая DIY-сеть страны — более 750 пунктов выдачи заказов в 279 городах России. Компания входит в топ-25 лучших работодателей России в категории крупнейших компаний по версии hh.ru.

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