Мне скучно, йес!

Все теоретики скуки, от Хайдеггера до Карлсона, пытались найти от нее спасение: Карлсон одевался привидением и воровал плюшки, Хайдеггер считал, что нужно опускаться на самое дно этой эмоции, искать себя в глубинной скуке. Вслед за ним и Бродский предлагал скучающей молодежи «испробовать детективы или боевики — нечто, отправляющее туда, где вы не бывали вербально / визуально / ментально прежде,— нечто, длящееся хотя бы несколько часов». Но если это не сработает, он видел тот же выход: полностью отдаться скуке. Плюшки или дно — две дороги сегодняшнего кинематографа, который пытается бороться с этой эмоцией или использовать ее. Он то хочет не дать героям и публике скучать, то ищет способы включить скуку в фильм, сделать ее героем, фоном или кнопкой переключения каналов восприятия. А иногда и намеренно вводит зрителя в состояние транса. Если не можешь побороть скуку — возглавь ее.

Скука как двигатель сюжета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Клуб "Завтрак"». Джон Хьюз, 1985 Фото: A&M Films, Channel Productions, Universal Pictures «Возврат». Шон Эллис, 2005 Фото: Left Turn Films; Ugly Duckling Films «Приключения принца Флоризеля». Евгений Татарский, 1979 Фото: Ленфильм «Пылающий». Режиссер Ли Чхан Дон, 2018 Фото: CGV Arthouse; NHK; Now Films; Pine House Film Следующая фотография 1 / 4 «Клуб "Завтрак"». Джон Хьюз, 1985 Фото: A&M Films, Channel Productions, Universal Pictures «Возврат». Шон Эллис, 2005 Фото: Left Turn Films; Ugly Duckling Films «Приключения принца Флоризеля». Евгений Татарский, 1979 Фото: Ленфильм «Пылающий». Режиссер Ли Чхан Дон, 2018 Фото: CGV Arthouse; NHK; Now Films; Pine House Film

На самом деле нет ничего интереснее и разнообразнее скуки. Во многих фильмах мы видим героев скучающими — и это заставляет их искать выход, совершать нечто непредсказуемое, ненормальное, но главное — не скучное. В «Курьере» Шахназарова герой-обалдуй эпатирует окружающих, потому что ему смешон и скучен их мир, в «Принце Флоризеле» принцу так скучно, что «даже простой сквозняк — развлечение», а уж борьба со страшным злодеем и вовсе счастье,— скука становится отправной точкой для создания нового мира. Или хотя бы разборок со старым миром.

«Клуб "Завтрак"» Джона Хьюза, подростковая классика середины 1980-х, лишь через скуку приходит к катарсису. Пятеро совершенно разных старшеклассников в наказание за плохое поведение отсиживают всю субботу в пустой школьной библиотеке. Вставать с места нельзя. Им скучно, и каждый борется со скукой по-своему: бунтарь привычно бунтует, странненькая раскрашивает рисунок собственной перхотью, умник умничает,— но скука такая, что хоть спи. Момент, когда надзиратель — то есть, конечно, преподаватель — резко их будит, оказывается переломным в фильме: люди, которые вместе заснули и вместе проснулись, начинают чувствовать себя братьями по эмоции. Скука одинаково воздействует на богачей и изгоев, спортсменов и задротов, а значит, и бунтовать они способны вместе.

Лишь скука дает персонажам желание «почувствовать жизнь» — как одному из героев «Пылающего» Ли Чхан Дона, который от скуки раз в два месяца поджигает теплицы, или герою «Возврата» Шона Эллиса, который от скуки во время ночной смены в супермаркете обнаруживает в себе способность останавливать время — а пока оно стоит, он развлекается, раздевая и рисуя покупательниц.

Скука — это время, которое стоит, и чтобы его раскачать, чтобы его запустить, нужно проделывать все больше работы.

Но еще скука — это время, которое повторяется.

Скука как герой и мир фильма

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сладкая жизнь». Федерико Феллини, 1960 Фото: Cinecitta, Pathe Consortium Cinema, Riama Film «Джерри». Гас Ван Сент, 2002 Фото: Epsilon Motion Pictures, My Cactus, Tango Films «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Никита Михалков, 1979 Фото: Мосфильм; Первое творческое объединение «2001 год: Космическая одиссея». Стэнли Кубрик, 1968 Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, Stanley Kubrick Productions «Рождество, опять». Режиссер Чарльз Покел, 2014 Фото: Cineticle Films «Трудности перевода». София Коппола, 2003 Фото: American Zoetrope; Focus Features «Морпехи». Сэм Мендес, 2005 Фото: Motion Picture KAPPA Produktionsgesellschaft Следующая фотография 1 / 7 «Сладкая жизнь». Федерико Феллини, 1960 Фото: Cinecitta, Pathe Consortium Cinema, Riama Film «Джерри». Гас Ван Сент, 2002 Фото: Epsilon Motion Pictures, My Cactus, Tango Films «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Никита Михалков, 1979 Фото: Мосфильм; Первое творческое объединение «2001 год: Космическая одиссея». Стэнли Кубрик, 1968 Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, Stanley Kubrick Productions «Рождество, опять». Режиссер Чарльз Покел, 2014 Фото: Cineticle Films «Трудности перевода». София Коппола, 2003 Фото: American Zoetrope; Focus Features «Морпехи». Сэм Мендес, 2005 Фото: Motion Picture KAPPA Produktionsgesellschaft

Скука — глубокая, всепоглощающая, необъяснимая, глубже и страшнее любви — дышит, где хочет. В пустыне «Морпехов» Сэма Мендеса, где у морпехов есть собственные лекарства от скуки, но и они не помогают. Это фильм о войне. В пустыне «Джерри» Гаса Ван Сента, где двое по имени Джерри идут, и идут, и идут. Это фильм о необъяснимом убийстве. В пространстве пресыщения «Сладкой жизни» Федерико Феллини. Это фильм о богеме. В «Рождество, опять», где мужик продает елки и ничего больше не происходит. Это фильм о празднике. Скука может стать фоном и поводом для любой другой эмоции, для любой истории. Она — приглашение к хоррорам в бескрайних американских кукурузных полях, она — медленный космос у Кубрика и неподвижность спящего у Уорхола, она — единственная реакция на чужую культуру и чужого человека, как в «Трудностях перевода» Софии Копполы, она — изнанка любви и заплатка на семейном счастье.

Не зря же Никита Михалков в безмятежной драме «Несколько дней из жизни Обломова» оказывается на стороне скуки. Для него, по его собственным словам, было важным показать опасность не «обломовщины», а «штольцевщины», и он снимал фильм «о прагматизме, вытесняющем, пожирающем в человеческой душе духовность». Духовность — это Обломов, духовность — это синоним того, в чем современники Гончарова видели «скуку и отвращение от всякого дела». Духовность — это скука, простирающаяся от горизонта до горизонта.

Скука как прием

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080». Шанталь Акерман, 1975 Фото: Paradise Films «Диллинджер мертв». Марко Феррери, 1968 Фото: Ital-Noleggio Cinematografico, Pegaso Cinematografica «Эмпайр». Энди Уорхол, 1964 Фото: The Andy Warhol Museum «Эволюции филиппинской семьи». Лав Диас, 2004 Фото: Ebolusyon Productions «Туринская лошадь». Бела Тарр и Агнеш Храницки, 2011 Фото: Cinema Prestige «Сталкер». Андрей Тарковский, 1979 Фото: Киноконцерн «Мосфильм» Следующая фотография 1 / 6 «Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080». Шанталь Акерман, 1975 Фото: Paradise Films «Диллинджер мертв». Марко Феррери, 1968 Фото: Ital-Noleggio Cinematografico, Pegaso Cinematografica «Эмпайр». Энди Уорхол, 1964 Фото: The Andy Warhol Museum «Эволюции филиппинской семьи». Лав Диас, 2004 Фото: Ebolusyon Productions «Туринская лошадь». Бела Тарр и Агнеш Храницки, 2011 Фото: Cinema Prestige «Сталкер». Андрей Тарковский, 1979 Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Журналисты любят составлять списки самых скучных фильмов всех времен. Туда в разное время входили и «Звездные войны», и «Трансформеры», и «Горбатая гора». Но эти фильмы скорее недостаточно развлекательны — а это совершенно не то же самое, что скучное кино.

Есть фильмы намеренно, принципиально скучные, и здесь скучают не персонажи, а зрители. Не просто медленное кино, а фильмы, в которых скучающий зритель вынужден себя развлекать, разглядывая мелкие детали, оценивая жесты и проговорки, утопая в фильме, как в глубокой полынье или в глубоком космосе,— и только тогда фильм ему по-настоящему открывается.

Так устроен медленный и подробный вечер героя «Диллинджер мертв» Феррери, где инженер Глауко готовит себе еду, случайно находит старый револьвер, чистит его и красит в веселенький красный цвет. Так устроена убийственная механистичность великого фильма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», где Шанталь Акерман сдерживает зрителя, не дает ему почувствовать беспокойство и тоску героини. Одни и те же действия, которые изо дня в день совершает Жанна, вгоняют зрителя в транс — но фильм перестает быть скучным, как только зритель принимает правила игры, понимает, зачем эта «скука», эти повторы, замечает мелкие отличия, на которых и держится сюжет.

Так же — и абсолютно иначе — устроена «Туринская лошадь» одного из величайших скучных режиссеров Белы Тарра, где конец света — это постепенное развоплощение мира, в котором герои, как у Акерман, повторяют одни и те же движения, испытывают одну и ту же надежду, хотя мир постепенно тускнеет.

Тарр считал, что этот фильм должен стать исчерпывающим объяснением того, почему больше незачем снимать кино. Повторы — и самоповторы — больше не имеют смысла. Мир из них состоит.

Медитативные дыры в пространстве фильма у Антониони, долгие планы Нури Бильге Джейлана, растерянность героев Тарковского, изматывающая поездка на велосипеде героя «Человечности» Дюмона, пять с лишним часов «Сна» и восемь часов «Эмпайра» Энди Уорхола, почти 11 часов «Эволюции филиппинской семьи» Лава Диаса — все это так же гипнотизирует зрителя, как рваный монтаж «На последнем дыхании» Годара, непоправимо разрастающаяся вселенная «Мстителей» или «Чужой-4» Жёне, где существуют семь неудачных клонов Рипли и один удачный. Скука — это повторение, это монотонность, однообразие, но скука — это еще и предсказуемость. Предсказуемое разнообразие, предсказуемая новизна. Это эмоция, которую зритель испытывает, когда не знает, что испытать. Я все это уже видел. Я хочу чего-то другого. Я хочу быть не здесь.

Не существует фильма, который хоть кому-нибудь не показался бы занудным. Ингмар Бергман считал «бесконечно скучными» фильмы Годара, Рауль Руис ценил в Одзу и Тарковском «качество высокой скуки». Тарковскому же казался скучным «Крестный отец», а о «Манхэттене» Вуди Аллена он написал: «Нудно до безобразия». Но по-настоящему глубинная скука смотрит не только на качество фильма, не только на заумность сюжета, на формальные режиссерские приемы, а еще и на времена, когда этот фильм снимался и когда зритель его смотрит. Шкловский, например, сетовал, что годы военного коммунизма, послереволюционные годы снимались «скучно»: «Веселость времени не снята».

«Если станет скучно, пойдем в кино»,— говорили персонажи «Сладкой жизни». Но в бурные времена скука — это не то, от чего бегут в кинотеатр, а то, за чем туда бегут.

Если станет не скучно, пойдем в кино. Скучно, господа, скучно — и хорошо.

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