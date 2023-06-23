Итальянская Eni купила за $5 млрд британскую нефтегазовую компанию Neptune Energy

Итальянская энергетическая компания Eni приобрела британскую Neptune Energy за $4,9 млрд. Об этом организации объявили сегодня, 23 июня. В сделке также участвовала норвежская нефтегазовая компания Var Energi, 63% в которой принадлежат Eni. Сделка может быть завершена в первом квартале 2024 года, однако необходимо ее одобрение регуляторами.

Возможность такого слияния обсуждалась несколько месяцев. У Neptune есть месторождения и активы в Европе, Северной Америке, Индонезии, Алжире и Австралии. По условиям договора основная часть компании перейдет непосредственно Eni за $2,6 млрд. При этом норвежское подразделение Neptune перейдет под управление Var Energi, которая заплатит $2,3 млрд, а германское подразделение будет выделено и не войдет в сделку.

Eni отмечает, что приобретение Neptune Energy поможет ей в выполнении плана по наращиванию производства газа на 60% к 2030 году.

В мае американская энергетическая компания Chevron купила нефтегазовую компанию PDC Energy за $7,6 млрд. По мнению экспертов, в энергетической сфере могут быть и другие слияния и поглощения после рекордных доходов нефтегазовых компаний в прошлом году.

Яна Рождественская