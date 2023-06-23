«Известия»: шесть банков подняли проценты по вкладам в юанях

Шесть российских крупнейших банков подняли проценты по вкладам в юанях от месяца до трех лет. Об этом сообщила газета «Известия».

Банки, поднявшие ставки:

Сбербанк увеличил проценты на вклады с диапазона 1,1–2,92% до 1,1–3%, больше всего выросли ставки по депозитам на три месяца и полгода.

Средние ставки в Альфа-банке — с 2,6–3,85% до 2,95–4,24%, больше всего ставки выросли на вклады сроком на три месяца — с 1,8% до 2,6%.

Ставки в МКБ достигли диапазона 2,8–3,5%.

ВТБ — до уровня 2,76–3,35%.

В «Открытии» проценты на вклады на три месяца, полгода и год выросли до 2,8%.

В Газпромбанке максимальный процент достиг 2,5%.

В Центробанке пояснили «Известиям», что с середины апреля по середину мая в российских банках был дефицит ликвидности юаня на фоне повышенного спроса на эту валюту. Сейчас ситуация на рынке стабильна, добавили в регуляторе. «Чтобы сглаживать колебания курса китайской валюты, связанные с ее неравномерным предложением на рынке, мы ввели своп с юанем с лимитом 10 млрд. Даже в дни пикового спроса его выбирали меньше половины»,— сообщили в ЦБ.

Подробнее о вкладах — в материале «Ъ» «Вклады с китайской спецификой».

Олеся Павленко