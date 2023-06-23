«Мишель Лами отличает яркий стиль в одежде»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о музе дизайнера Рика Оуэнса и вехах ее биографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Summers / Reuters Фото: Peter Summers / Reuters

В одном из номеров журнала Soho House — выпускаемого раз в полгода издания, которое принадлежит работающей по клубной системе в разных странах мира одноименной компании, я наткнулась на красивый материал про Мишель Лами. Она — муза и партнер Рика Оуэнса, совладелица Owenscorp и директор направлений «Арт» и «Мебель» в компании и, как справедливо замечает автор статьи Брайони Стоун, «сама живое произведение искусства».

Лами отличает яркий стиль в одежде — она носит вещи, созданные ее мужем Оуэнсом, и винтажный Comme des Garcons, и много массивных украшений.

Внучка создателя аксессуаров для великого кутюрье Поля Пуаре училась философии, работала юристом и была танцовщицей кабаре, а потом перебралась в Нью-Йорк, где запустила свой бренд одежды Lamy, в который она и наняла работать Рика Оуэнса.

В США Лами была и ресторатором (с первым мужем), и арт-куратором. Для всех креативных проектов Мишель есть забавный термин Lamyland.

Она 40 лет занималась любительским боксом и к своим 79 годам не сделала ни одной пластической операции, Мишель занимается благотворительностью и находит время на участие в мероприятиях вроде саммита Soho House, который прошел в апреле.

«Я странница,— говорит Лами в интервью, — я прекрасно себя чувствую в пустыне, имея с собой все, что мне нужно. Если я решу не возвращаться — мои кольца, мои браслеты — все, что мне нужно, чтобы выжить».