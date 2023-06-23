Минприроды Кубани проиграло очередной суд о взыскании 1,2 млрд рублей за ущерб нацпарку Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение АС края об отказе во взыскании с ЗАО «Фирма "Сочинеруд"» 1,2 млрд руб. за вред недрам Сочинского национального парка в пользу регионального министерства природных ресурсов. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский национальный парк Фото: Сочинский национальный парк

«В обоснование апелляционной жалобы министерство указывает, что им доказана причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими негативными последствиям в виде причинения вреда почвам. Министерство ссылается на судебные акты, которые имеют преюдициальное значение для рассмотрения дела»,— говорится в постановлении.

Однако суд решил, что министерством не представлены достоверные сведения о наличии причинно-следственной связи в действиях общества и причиненного ущерба. Кроме того, апелляционная инстанция пришла к выводу, что истец не представил доказательства об объеме полезного ископаемого, извлеченного из недр в границах нацпарка Сочи, а также не произвел расчет ущерба.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сочинеруд» зарегистрировано в 1993 году в Сочи (с 2020 года — федеральная территория Сириус). Основной вид деятельности предприятия — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Выручка фирмы в 2020 году составила 158,6 млн руб., чистая прибыль — 43,7 млн руб. По данным на текущий год, 24% в уставном капитале предприятия принадлежит ООО «Максимка». Руководителем двух компаний является Асланбек Пинов, ему же принадлежит 50% УК в ООО «Максимка».

В марте 2022 года арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении требований регионального министерства природных ресурсов о взыскании ущерба с ЗАО «Фирма "Сочинеруд"». Ранее апелляционная инстанция оставила в силе решение АС края об отказе в иске.

С иском министерство обратилось еще в мае 2021 года. При этом сам нацпарк выступает в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Истец указывает, что в границах земельного участка Сочинского национального парка был выявлен отработанный участок недр (длина 400 м, ширина 80 м, глубина 40 м) с северной части Каменского месторождения. Согласно акту замера, объем добытого полезного ископаемого известняка составил 1,8 млн кубометров.

Как следует из материалов дела, спорный земельный участок является федеральной собственностью и относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, поэтому взыскание ущерба с добытчика не входит в полномочия минприроды Кубани, решил суд. Такая мера, по мнению инстанции, находится в компетенции федеральных органов. Кроме того, истец требовал запретить компании осуществление регистрационных действий и других мер, направленных на преднамеренное банкротство (реализацию имущества и переоформление активов), а также выступил за запрет переоформления лицензии фирмы на другое юридическое лицо. Таким образом министерство пыталось пресечь намеренное банкротство компании, чтобы уйти от возмещения ущерба. Суд также не счел представленные истцом основания достаточными для применения обеспечительных мер и отказал министерству.

Тат Гаспарян

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