Глава муниципалитета из Оренбуржья подозревается в присвоении

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации муниципального образования сельсовета Акбулакского района Оренбургской области. Ему инкриминируется присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следствием установлено, что обвиняемый, пользуясь предоставленными ему должностными полномочиями, похитил муниципальное имущество, а именно 800 метров чугунной водопроводной трубы, предназначенной для ремонта водопровода в Акбулакском районе»,— говорится в сообщении.

После этого чиновник сдал имущество на металлолом. Благодаря этому он получил и присвоил себе свыше 200 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.

Ранее суд вынес приговор бывшему главе Пылаевского сельского совета Первомайского района Оренбургской области. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и использовании главой органа МСУ служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Экс-чиновник оштрафован.

Георгий Портнов