Экс-глава муниципалитета Оренбуржья признан виновным в мошенничестве

Суд вынес приговор бывшему главе Пылаевского сельского совета Первомайского района Оренбургской области. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и использовании главой органа МСУ служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, с 2014 по 2022 год бывший чиновник фиктивно трудоустроил свою супругу в администрацию муниципалитета. При этом он знал, что жена не будет исполнять свои обязанности. В итоге муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму более 600 тыс. руб.

Также обвиняемый сдал в аренду муниципальное имущество – нежилое помещение в здании администрации Пылаевского сельсовета. Однако деньги в счет оплаты за аренду объекта в бюджет так и не поступили. Речь идет о сумме более 200 тыс. руб.

На этапе предварительного следствия Первомайский районный суд по ходатайству следователя отстранил экс-главу муниципалитета от должности. Кроме того, он арестовал имущество бывшего чиновника стоимостью 869 тыс. руб.

Ранее в Оренбурге экс-чиновник был осужден за присвоение, мошенничество и взятку. Речь идет о бывшем начальнике управления по организации дорожного движения городской администрации.

Георгий Портнов