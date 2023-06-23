В Тюмени суд отказал в заочном аресте бывшего адвоката Виталия Бережного

Центральный районный суд Тюмени отказался рассматривать ходатайство следствия о заочном аресте адвоката Елены Шиховой, которая ранее представляла интересы Виталия Бережного, осужденного за убийство восьмилетней девочки. Об этом «Ъ-Урал» сообщил бывший адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.

По его словам, Елену Шихову обвиняют по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным о недопустимости их разглашения). Ранее на сайте МВД появилась информация, что ее объявили в розыск, однако, какую статью ей инкриминируют, указано не было.

В постановлении Центрального райсуда, которое «Ъ-Урал» предоставила сторона защиты, указано, что в заочном аресте Елены Шиховой было отказано из-за того, что она объявлена лишь в федеральный розыск. Однако суд может рассмотреть ходатайство только при условии, если человек находится в международном розыске.

Оперативно подтвердить информацию в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области «Ъ-Урал» не удалось — там не отвечали на звонки. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области попросили направить официальный запрос.

Напомним, Елена Шихова представляла интересы Виталия Бережного, когда его дело рассматривалось в Тюмени. В июле 2022 года в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, который не был оглашен на судебном заседании. Из-за этого коллегию расформировали, а дело впоследствии начали рассматривать в Москве. В СКР в декабре 2022 года объявили о возбуждении уголовного дела по ст. 310 УК РФ. Предположительно, речь шла о распространении материалов уголовного дела Виталия Бережного, однако официально в ведомстве это не подтверждали.

По данным «РБК.Тюмень», в прошлом году Елена Шихова покинула Россию и сейчас находится в Канаде. Свое решение она объяснила поступавшими в ее адрес угрозами, причиной которых стала защита Виталия Бережного. Издание сообщает, что после ее отъезда в telegram был создан канал, где были опубликованы материалы и фотографии из закрытого уголовного дела об убийстве тюменской девочки. Некоторые СМИ сообщают, что его автором якобы была Елена Шихова.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте