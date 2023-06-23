НХЛ откажется от формы с ЛГБТ-символикой в предстоящем сезоне

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что в предстоящем сезоне хоккеисты не будут выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой.

По словам господина Беттмэна, отказ некоторых команд или отдельных игроков надевать форму с ЛГБТ-символикой негативно сказался на приоритетности мероприятий, которые привлекают внимание к проблемам различных социальных групп. Поэтому было принято решение в предстоящем сезоне отказаться от такой формы.

«Я предположил, что клубам было бы уместно не менять свою форму на разминках, потому что это отвлекает от того факта, что все наши команды в той или иной форме проводят вечера в честь различных социальных групп. Мы бы предпочли, чтобы они продолжали получать должное внимание, а не отвлекали»,— сказал комиссар (цитата по Sportsnet).

В марте 2023 года клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» решил не наносить на форму ЛГБТ-символику. Как объяснили в клубе, в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, а руководство не хочет создавать проблемы своим российским хоккеистам. Аналогичное решение приняли также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота».

Милена Костерева