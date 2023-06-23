Застройщик из Сочи не смог обжаловать в ВС РФ взыскание 120 млн рублей в пользу водоканала

Верховный суд РФ отказал застройщику из Сочи ЖК «Каравелла Португалии» в передаче кассационной жалобы по делу о взыскании 120 млн руб. в пользу МУП города Сочи «Водоканал» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Каравелла Португалии» Сочи Фото: ЖК «Каравелла Португалии» Сочи

«Суждения заявителя о недоказанности истцом необходимости проведения спорных технических инвестиционных мероприятий по увеличению резервов мощности централизованных сетей водоснабжения требуют оценки фактических обстоятельств спора, что не образует необходимых оснований для пересмотра судебного акта»,— говорится в определении.

Жилой комплекс «Каравелла Португалии» — один из крупнейших жилищных проектов в Сочи по объему застройки, площадь застройки — 5,2 гектара. Согласно описанию на сайте, ЖК находится в пяти минутах от пляжа. В настоящее время сданы шесть литер. Всего здесь появится десять 13-этажных домов (2,5 тыс. квартир).

Арбитражный суд Краснодарского края в июне 2022 года постановил взыскать с ООО «Мебельщик» необоснованное обогащение в сумме 120 млн руб. в пользу МУП города Сочи «Водоканал».

Как следует в материалах дела, в 2017 году между «Водоканалом» и обществом был заключен договор о подключении многоквартирного жилого комплекса (ул. Старошоссейная, 5) к сетям водоснабжения и водоотведения. В 2018 году стороны подписали акт приемки инженерных сетей объекта: установка оборудования была выполнена, сооружения систем — готовы к эксплуатации. При этом в договоре о подключении не был указан размер и сроки платы за подключение. Однако, как говорится в решении суда, условия типовых договоров не предусматривают возможности бесплатного подключения к сетям.

Плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства определяется с учетом размера нагрузки объекта на водопроводные и канализационные сети. Истец также указал, что из-за отсутствия платы за технологическое присоединение у МУП «Водоканал» города Сочи нет возможности подготовить системы коммунальной инфраструктуры к подключению ЖК к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения. Муниципальное предприятие в этом случае также не может увеличить пропускную способность систем.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение Арбитражного суда края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мебельщик» зарегистрировано в 1996 году в Сочи. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — ОАО «Иморби II-Инвестиментос Имобилариос, С.А.» из Португалии — ему принадлежит 100% Выручка компании за 2022 год составила 666,2 млн руб., прибыль — 491,5 млн руб. Компания является застройщиком ЖК «Каравелла Португалии».

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram