Новые владельцы ушедшего из России бизнеса должны будут разместить 20% акций на бирже

Новые владельцы активов зарубежной компании, ушедшей с российского рынка, должны будут разместить 20% ее акций на бирже, если они приобрели их с дисконтом. Решение об этом приняла комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов газете «Известия».

«Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан»,— сказал господин Силуанов.

С таким предложением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в середине мая. По ее мнению, это дало бы разнообразие инструментов для инвесторов. Она отмечала, что этот вопрос находится в компетенции правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая разрешает подобные сделки.

Олеся Павленко