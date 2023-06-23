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Коммерсантъ FM
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США договорились с Индией о ремонте американских военных кораблей

Военно-морские силы (ВМС) США заключили соглашение с верфью Larsen and Toubro в Индии о ремонте своих кораблей. К завершению также подходит работа над аналогичными соглашениями еще с двумя верфями, сообщили в Белом доме.

«ВМС США заключили соглашение о капитальном ремонте судов (MSRA) с верфью Larsen and Toubro в Коттапули (Ченнаи) и завершают работу над соглашениями с Mazagon Dock Limited (Мумбаи) и Goa Shipyard (Гоа). Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в середине рейса проходить техническое обслуживание и ремонт на индийских верфях, что будет способствовать экономичному обеспечению военных операций США на различных театрах военных действий», — говорится в сообщении.

В заявлении Белого дома также отмечается, что Вашингтон и Нью-Дели решили укрепить сотрудничество в области осведомленности о подводных областях. Кроме того, американская и индийская стороны заключили и другие соглашения в сфере обороны, в частности, о совместном производстве реактивного двигателя F414 в Индии. Также Индия планирует закупить американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian.

На протяжении многих лет Индия большинство своего вооружения закупала у России. В Минобороны США отмечали, что за последние 20 лет Вашингтон и Нью-Дели не вели торговлю в сфере оборонной промышленности.

20 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты. В ходе поездки он встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. В ходе встреч, в частности, обсуждалась «дорожная карта» сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир занялся модибилдингом».

Милена Костерева

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