Строительство новых сетей канализации в Репино завершится в феврале

В поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Новые водопроводные канализационные сети общей протяженностью более 4,5 км прокладывает ГУП «Водоканал Санкт Петербурга».

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению администрации Петербурга, проект предусматривает монтаж более 2,5 км водопроводных сетей и 2 км канализационных. Реализация проекта, как пояснили в комитете, должна обеспечить надежность и повысить качество системы водоснабжения и водоотведения поселка Репино.

В настоящий момент специалисты петербургского Водоканала уже проложили более 1,8 тыс. метров новых сетей. Завершить работы планируется в феврале 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строительство систем водоснабжения и канализации в поселке Горелово власти Петербурга готовы выделить 6,2 млрд рублей.

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